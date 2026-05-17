Urvashi Rautela: కేన్స్ లో ఊర్వశీ రౌతేలా కళ్ళు జిగేల్ మనే లుక్.. తేడా కొట్టేసింది, దారుణంగా ట్రోలింగ్
కేన్స్ 2026లో ఊర్వశీ రౌతేలా మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈసారి ఆమె కట్టుకున్న ఐవరీ-గోల్డ్ కలర్ చీరపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. గిగీ హదీద్ NMACCలో వేసుకున్న డ్రెస్సును ఊర్వశీ కాపీ కొట్టిందంటూ నెటిజన్లు పోలుస్తున్నారు.
కేన్స్ 2026లో ఊర్వశీ రౌతేలా మెరిసే గోల్డ్ బోర్డర్ ఉన్న ఐవరీ రంగు చీరలో రెడ్ కార్పెట్పై నడిచింది. దీనికి మ్యాచింగ్గా హెవీ ఎంబెల్లిష్మెంట్తో ఉన్న స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్ గోల్డెన్ బ్లౌజ్ను జత చేసింది. స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ, డ్రమాటిక్ మేకప్, వింటేజ్ స్టైల్ హెయిర్తో తన లుక్ను పూర్తి చేసింది. ఈ హై-గ్లామ్ ఫ్యాషన్తో ఊర్వశీ సోషల్ మీడియాలో వెంటనే వైరల్ అయింది.
ఊర్వశీ రౌతేలా లుక్ పై విమర్శలు
ఈ ఫొటోలు ఆన్లైన్లో రాగానే, ఫ్యాషన్ ప్రియులు ఊర్వశీ డ్రెస్సును గిగీ హదీద్తో పోల్చడం మొదలుపెట్టారు. 2023లో జరిగిన నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్ (NMACC) గాలాలో గిగీ ఇలాంటి వైట్ అండ్ గోల్డ్ డ్రెస్సే వేసుకుంది. రంగు, గోల్డ్ డిజైన్, డ్రెస్ స్టైల్ అన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయని చాలామంది కామెంట్ చేశారు. ప్రముఖ ఫ్యాషన్ పేజీ 'డైట్ సబ్యా' కూడా దీనిపై సెటైరికల్ పోస్ట్ పెట్టడంతో ఈ చర్చ మరింత పెరిగింది. ఈ పోలికలు కాస్తా మీమ్స్, ట్రోలింగ్గా మారాయి.
పబ్లిసిటీ కోసమే ఈ లుక్
నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. కొందరు ఈ పోలికను సరదాగా తీసుకుంటే, మరికొందరు గిగీ హదీద్ డ్రెస్సును ఊర్వశీ కాపీ కొట్టిందని విమర్శించారు. 'ఈ డ్రెస్సును రీక్రియేట్ చేసిన మొదటి మహిళ' అంటూ కొందరు సెటైర్లు వేశారు. పబ్లిసిటీ కోసమే ఈ లుక్ అని మరికొందరు అన్నారు. ఈ ట్రోలింగ్ ఎలా ఉన్నా, కేన్స్లో అత్యధికంగా చర్చించుకుంటున్న భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఊర్వశీ ఒకరిగా నిలిచింది.
