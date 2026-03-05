Rishab Shetty: కాంతార టు జై హనుమాన్.. రిషబ్ శెట్టి మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి?
భారీ సినిమాల హవాలో, రిషబ్ శెట్టి తన సినిమాల్లో నమ్మకాలు, జానపద కథలు, దైవత్వానికి విలువ ఇస్తూ.. ఓ కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేశాడు. ఆయన ప్రయాణంపై ప్రత్యేక కథనం.
కాంతారతో సంచలనం..
రిషబ్ శెట్టి 'కాంతార', దాని ప్రీక్వెల్ 'కాంతార చాప్టర్ 1'తో కేవలం బ్లాక్బస్టర్ ఇవ్వలేదు. తన ప్రాంతంలోని సంప్రదాయాలను, నమ్మకాలను ప్రపంచస్థాయి సినిమాటిక్ అనుభవంగా మార్చాడు.
1300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు..
బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు అంచనా వేస్తున్న 'కాంతార' ఫ్రాంచైజీ ఓ అరుదైన మైలురాయి. రచయితగా, నటుడిగా, దర్శకుడిగా ఒక్కరే ఈ విజయాన్ని సాధించారు. కానీ ఈ నంబర్ల వెనుక అసలైన విజయం వేరే ఉంది.
తెరపై తీరప్రాంత పవిత్ర సంస్కృతి
రిషబ్ శెట్టి కర్ణాటక తీరప్రాంత పవిత్ర సంస్కృతిని తెరపైకి తెచ్చాడు. అక్కడి దైవిక జానపద కథలను ఎంతో తీవ్రతతో, నిజాయితీతో, భక్తితో చూపించాడు. 'కాంతార'లో కనిపించే ఆధ్యాత్మిక శక్తి కేవలం అలంకారం కాదు, అదే కథకు ఆత్మ.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం..
ఈ ఫ్రాంచైజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం.. స్థానికతకు కట్టుబడి ఉండటమే. ప్రాంతీయ ఆచారాలు, నమ్మకాలను ఏమాత్రం మార్చకుండా చూపించడం ద్వారా, రిషబ్ శెట్టి ఓ విషయాన్ని నిరూపించాడు. అనుకరణ కంటే వాస్తవికతే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుందని చెప్పాడు.
జై హనుమాన్ తో మరోసారి
ఇప్పుడు 'జై హనుమాన్'తో రిషబ్ శెట్టి మరోసారి దైవత్వాన్ని వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నాడు. 'కాంతార' స్థానిక ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలను చూపిస్తే, 'జై హనుమాన్' పౌరాణిక వైభవాన్ని అంతే నమ్మకంతో, సాంస్కృతిక లోతుతో చూపించనుంది.
అందరిలో ఆసక్తి
ఈ సినిమాపై అంచనాలు కేవలం దాని గ్రాండియర్ గురించి మాత్రమే కాదు. రిషబ్ శెట్టి ఈసారి భక్తి, కథ, సినిమాటిక్ పవర్ను ఎలా మిక్స్ చేస్తాడనే దానిపైనే అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రపంచ స్థాయి ప్రశంసలు..
స్థానిక నేల నుంచి ప్రపంచ స్థాయి ప్రశంసల వరకు, రిషబ్ శెట్టి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. విశ్వాసంతో ముడిపడిన భారతీయ కథలు తమ ఆధ్యాత్మికతను కోల్పోకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా విజయవంతం కావచ్చో ఆయన కొత్తగా నిర్వచిస్తున్నాడు.
