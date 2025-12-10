- Home
ఇయర్ ఎండర్ 2025: 2025 సంవత్సరంలో చాలా రొమాంటిక్ సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి, అవి భారీగా సంపాదించాయి. బాలీవుడ్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాలు ఏవో తెలుసుకుందాం..
సైయారా
మీడియా కథనాల ప్రకారం, 'సైయారా' సినిమా 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రొమాంటిక్ సినిమా. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.337.69 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమాతో అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా అరంగేట్రం చేశారు.
దే దే ప్యార్ దే 2
అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించిన 'దే దే ప్యార్ దే 2' ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.86.80 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
ఏక్ దీవానే కీ దీవానియత్
హర్షవర్ధన్ రాణే సినిమా 'ఏక్ దీవానే కీ దీవానియత్'లో సోనమ్ బజ్వా కూడా కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.85.78 కోట్లు వసూలు చేసింది.
భూల్ చూక్ మాఫ్
రాజ్కుమార్ రావు సినిమా 'భూల్ చూక్ మాఫ్' రూ.74.81 కోట్లు వసూలు చేసింది.
సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి
వరుణ్ ధావన్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి' టాప్ 5లో చోటు దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా రూ.57.48 కోట్లు వసూలు చేసింది.
మెట్రో ఇన్ దినో
'మెట్రో ఇన్ దినో' సినిమా ఈ జాబితాలో ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమా రూ.56.3 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.