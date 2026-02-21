- Home
- Meghana Raj: రెండో పెళ్లిపై తొలిసారిగా ఓపెన్ అయిన మేఘన.. జీవితంలో ఒక తోడు కావాలంటూ ఎమోషనల్
Meghana Raj: కన్నడ నటుడు చిరంజీవి సర్జా భార్య, నటి మేఘనా రాజ్ తన రెండో పెళ్లిపై స్పందించారు. ప్రతి ఒక్కరి తోడు అవసరం అని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రెండో పెళ్లిపై క్రేజీగా రియాక్ట్ అయ్యారు.
తోడు కావాలని ప్రకటించిన మేఘనా రాజ్
'ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక తోడు కావాలి. అది భర్త రూపంలోనే కానక్కర్లేదు, కానీ ఒక కంపానియన్ ఉండాలి. కష్టసుఖాలు పంచుకోవడానికైనా ఒకరు కావాలి' అంటూ మేఘనా రాజ్ తొలిసారి తన మనసులోని మాట బయటపెట్టారు. 'రయానే మిథున్' అనే ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రెండో పెళ్లిపై మేఘనా రాజ్ కామెంట్
'చాలా మంది నాతో రెండో పెళ్లి గురించి మాట్లాడతారు. కానీ ప్రస్తుతానికి నేను మానసికంగా సిద్ధంగా లేను. అలాగని చేసుకోనని చెప్పడం లేదు. భవిష్యత్తులో అలాంటి అవకాశం వస్తే, ఆ క్షణంలో ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాను' అని గతంలో మేఘన చెప్పి, రెండో పెళ్లికి సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దానిపై ఓపెన్గా మాట్లాడారు.
మేఘనా రాజ్కి పెళ్లిపై ప్రశ్నలు
భర్త చిరంజీవి సర్జా చనిపోయి ఆరేళ్లు కావొస్తున్నా, మేఘనా రాజ్కు రెండో పెళ్లి గురించి ప్రశ్నలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. గతంలో ఆమె ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ.. ప్రస్తుతానికి ప్రేమ, పెళ్లి గురించి ఆలోచించడం లేదని, కానీ భవిష్యత్తులో జరగొచ్చేమోనని అన్నారు.
మేఘనా రాజ్ తండ్రి కోరిక కూడా అదే
కొన్ని రోజుల క్రితం మేఘన తండ్రి, సీనియర్ నటుడు సుందర్ రాజ్ కూడా కూతురి పెళ్లిపై మాట్లాడారు. 'ఎంపిక ఆమెదే. జీవితం ఆమెది. కాబట్టి ఆమె నిర్ణయమే మా నిర్ణయం. సమాజానికి ఆదర్శంగా బతకాలి. ఎవరూ మన గురించి తప్పుగా మాట్లాడుకోకూడదు. ఈ క్రమంలోనే ఓ మంచి జీవితాన్ని ఎంచుకోవాలి' అని ఆయన అన్నారు.
తోడు అవసరం చెప్పిన మేఘనా రాజ్ తండ్రి
'ప్రతి మగాడికి ఒక ఆడది, ఆడదానికి ఒక మగాడు కావాలి. ఇది కేవలం శారీరక సంబంధం కోసం కాదు. అదొక మానసిక బంధం. ఒకరి చేయి పట్టుకుని నడవాలి. ఇది ప్రకృతి నియమం. ఒకరి మనసు నొప్పించకుండా బతకాలి' అని సుందర్ రాజ్ తన కూతురి జీవితంలోకి మరొకరు రావాలని ఆకాంక్షించారు. ఇప్పుడు మేఘన కూడా అదే దారిలో ఆలోచిస్తుండటంతో అభిమానులు సంతోషిస్తున్నారు.
గర్భంతో ఉన్నప్పుడే చిరంజీవి సర్జా మరణం
ప్రస్తుతం మేఘనా రాజ్ తన కొడుకు రయాన్ రాజ్ సర్జా ఆలనాపాలనతో పాటు సినిమాల్లోనూ యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే భర్త చిరంజీవి సర్జాను కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. చిరు మరణం తర్వాత ఆ కుటుంబానికి రయాన్ రూపంలో వెలుగు వచ్చింది. 2020 జూన్లో చిరు మరణించారు. అప్పటి నుంచి మేఘన రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. చిరంజీవి సర్జా.. అర్జున్ సర్జా మేనల్లుడు కావడం విశేషం.