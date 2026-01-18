- Home
గోవిందా వ్యక్తిగత జీవితంలోని వివాదాలు ఆగేలా లేవు. అంతా సవ్యంగా ఉందని అనుకుంటున్న టైంలో, గోవిందా భార్య సునీత వివాదానికి ఆజ్యం పోశారు. గోవిందా వివాహేతర సంబంధంపై సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మమ్మల్ని ఎవరూ విడదీయలేరు
మిస్ మాలినికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సునీత అహూజా తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడారు. గోవిందా ఎఫైర్ ఆరోపణలపై ఆమె సరదాగా స్పందించారు. 'మమ్మల్ని ఎవరూ విడదీయలేరు' అని ఆమె అన్నారు.
గోవిందా నావాడు మాత్రమే
'పైన దేవుడు దిగి వచ్చినా గోవిందా నావాడే, మరెవరి వాడు కాదు' అని సునీత అహూజా అన్నారు. ఈ సమయంలో ఆమె ఎవరి పేరు చెప్పలేదు. కానీ గోవిందా చాలా ఏళ్లుగా వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారని సూచించారు. 'అలాంటి మహిళలు అతని జీవితంలోకి వస్తూ పోతూ ఉంటారు' అని సునీత అన్నారు.
గోవిందాను క్షమించను
ఇంటర్వ్యూలో గోవిందా ఎఫైర్ ఆరోపణలపై సునీత కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. కొన్ని విషయాలు ఇంకా మర్చిపోలేదని అన్నారు. 'నేను గోవిందాను క్షమించను' అని సునీత అన్నారు. 'నేను నేపాల్ నుంచి వచ్చాను. మా ఖుక్రీ తీస్తే అందరూ ఇబ్బందుల్లో పడతారు. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పాను. ఇంకా టైం ఉంది' అని సరదాగా అన్నారు.
కోపంతో గోవిందాకు సలహా ఇచ్చిన సునీత
గోవిందా ఎఫైర్ ఆరోపణలపై సునీత ఫైర్ అయ్యారు. 'అలాంటి మహిళలు చాలా మంది వస్తుంటారు, కానీ మేమేమీ పిచ్చోళ్లం కాదు. నీకు ఇప్పుడు 63 ఏళ్లు. కూతురు టీనా పెళ్లి చేయాలి. కొడుకు యశ్ కెరీర్పై దృష్టి పెట్టాలి' అని అన్నారు.
కొడుకుకు గోవిందా ఎప్పుడూ సాయం చేయలేదు
కొడుకు యశవర్ధన్తో గోవిందా బంధంపై సునీత అహూజా ప్రశ్నించారు. 'గోవిందా కొడుకైనా, యశ్ ఎప్పుడూ 'ప్లీజ్ నాకు హెల్ప్ చేయి' అని అడగలేదు' అన్నారు. కొడుకు యశ్ కెరీర్కు గోవిందా సాయం చేయలేదని సునీత ఆరోపించారు. 'నువ్వు అసలు తండ్రివేనా కాదా?' అని ప్రశ్నించారు. యశ్ అహూజా సినిమాల్లో కెరీర్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
39 ఏళ్ల క్రితం గోవిందా-సునీత పెళ్లి
గోవిందా, సునీత అహూజా పెళ్లి 1987లో జరిగింది. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు టీనా, యశవర్ధన్. టీనా 'సెకండ్ హ్యాండ్ హస్బెండ్' అనే సినిమా చేసింది, అది ఫ్లాప్ అయ్యింది. యశవర్ధన్ సినిమాల్లోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. గోవిందా ఒక మరాఠీ నటితో ఎఫైర్ పెట్టుకున్నారని, విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ సునీత, గోవిందా లాయర్ ఈ వార్తలను ఖండించారు.