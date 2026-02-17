- Home
ఫిబ్రవరి 20న థియేటర్లలో కొత్త సినిమాల కన్నా రీ-రిలీజ్ చిత్రాల సందడే ఎక్కువగా ఉంది. అజిత్, విజయ్ మధ్య గట్టి బాక్సాఫీసు పోటీ నెలకొనబోతుంది. అలాగే ఓటీటీలో కూడా కొన్ని సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
ఈ వారం కోలీవుడ్ ఆడియెన్స్ ని అలరించే థియేటర్, ఓటీటీ మూవీస్
ఈ వారం కొత్త సినిమాల కంటే రీ-రిలీజ్ చిత్రాలే ఎక్కువగా విడుదల కానున్నాయి. అలాగే ఓటీటీలోనూ కొన్ని సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. కోలీవుడ్లో సందడి చేయబోతున్న ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
విజయ్ అభిమానులకు పండగే పండగ
ఈ వారం కోలీవుడ్ ఆడియెన్స్ భారీ సినిమాల పండగ రాబోతుంది. అయితే అది రీ రిలీజ్ చిత్రాల ఫెస్టివల్ అని చెప్పొచ్చు. ఫిబ్రవరి 20న విజయ్ నటించిన రెండు సినిమాలు మళ్లీ విడుదల కానున్నాయి. ఒకటి, అట్లీ దర్శకత్వంలో, థాను నిర్మాణంలో వచ్చిన 'తెరి'. మరొకటి, విజయ్ కెరీర్లో ఎవర్ గ్రీన్ హిట్గా నిలిచిన 'గిల్లీ'. 2024లో 'గిల్లీ'ని రీ-రిలీజ్ చేసినప్పుడు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. కలెక్షన్లలో రికార్డులు సృష్టించింది. అందుకే థియేటర్ యాజమాన్యాల కోరిక మేరకు ఈ సినిమాను మళ్లీ విడుదల చేస్తున్నారు. 'జననాయగన్' సినిమా విడుదల కాకపోవడంతో నిరాశలో ఉన్న విజయ్ అభిమానులకు ఈ రీ-రిలీజ్ కాస్త ఊరటనివ్వనుంది.
విజయ్ కి పోటీ ఇవ్వబోతున్న అజిత్
విజయ్కి పోటీగా అజిత్ నటించిన 'తునివు' సినిమా కూడా ఈ వారం రీ-రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు. రోమియో పిక్చర్స్ రాహుల్ ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ వారం రీ-రిలీజ్లో తల, దళపతి మధ్య పోటీ ఉండటంతో థియేటర్లు నిండిపోయే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ రీ-రిలీజ్ పోటీలోకి 'సూదు కవ్వుమ్' కూడా వస్తోంది. నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి నటించిన ఈ సినిమా రీ-రిలీజ్లో ఎంతటి ఆదరణ పొందుతుందో చూడాలి.
చిన్న చిత్రాల పండగ
నటరాజ్, సెంథిల్, ఇమాన్ అన్నాచి నటించిన 'శివ శంభో' సినిమా ఫిబ్రవరి 20న విడుదల కానుంది. అలాగే భావన నటించిన 'అనోమి', జయరాం నటించిన 'ఆశైగళ్ ఆయిరం' అనే మలయాళ చిత్రాలు డబ్ చేసి ఈ వారం థియేటర్లలోకి వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు 'లోకల్ బాయ్స్', 'అరివాన్', 'లవ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్స్', 'ఎంజీ 24', 'మై డియర్ డాలీ', 'సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారాం' వంటి చిన్న బడ్జెట్ చిత్రాలు కూడా ఈ వారం తమిళనాట విడుదల కానున్నాయి.