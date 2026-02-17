- Home
Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్.. `బాబా`, `వల్లి` లాంటి కొన్ని సినిమాలకు కథ, స్క్రీన్ప్లే అందించారు. కానీ డైరెక్టర్గా పనిచేయలేదు. అయితే రజనీకాంత్ ఒకే ఒక్క మూవీకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు.
రైటర్గా పని చేసిన రజనీకాంత్
బస్ కండక్టర్గా జీవితం మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత అడయార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నటనలో శిక్షణ తీసుకున్నారు రజనీకాంత్. 1975లో 'అపూర్వ రాగంగళ్' సినిమాతో నటుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత హీరోగా, విలన్గా, సహాయ నటుడిగా ఎన్నో పాత్రలు పోషించి, 170కి పైగా సినిమాలతో సూపర్స్టార్గా ఎదిగారు. ఆయన 'బాబా', 'వల్లి' లాంటి కొన్ని సినిమాలకు కథ, స్క్రీన్ప్లే రాసినా, ఏ సినిమాకూ పూర్తిస్థాయి దర్శకుడిగా పనిచేయలేదు. 'మన్నన్' సినిమాలో 'అడిక్కుదు కుళిరు' అనే ఒక్క పాటను మాత్రమే రజినీ తన సొంత గొంతుతో పాడారు. అయితే, ఆయన ఒక సినిమాలో రెండు రోజుల పాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారన్నది చాలామందికి తెలియని ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.
మైసూర్లో షూటింగ్
1988లో వచ్చిన సినిమా 'గురు శిష్యన్'. ఇందులో రజనీకాంత్, ప్రభు, గౌతమి, సీత, చో రామస్వామి లాంటి వాళ్లు నటించారు. రజనీకి ఎన్నో హిట్లు ఇచ్చిన ఎస్.పి. ముత్తురామన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. మీనా పంజు అరుణాచలం నిర్మించగా, ఇళయరాజా సంగీతం అందించారు. పాండియన్, రాధారవి, రవిచంద్రన్, సెందామరై, విను చక్రవర్తి, మనోరమ కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నారు. ఈ సినిమా కోసం రజనీకాంత్ 25 రోజుల కాల్షీట్ ఇచ్చారు. సినిమాలోని పాటల చిత్రీకరణను మైసూరులోని బృందావన్ గార్డెన్స్లో తీస్తున్నారు. అక్కడ రజనీ, గౌతమిపై ఒక పాటను చిత్రీకరించిన తర్వాత, రెండో హీరో ప్రభు, సీతపై మరో పాటను షూట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు.
2 రోజులు వృథా చేయని రజనీ
ప్రభు-సీత పాట షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు, రజనీకాంత్ తన గదిలోనే ఖాళీగా ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు. ఇది గమనించిన దర్శకుడు ఎస్.పి. ముత్తురామన్, 'ఎందుకు ఇక్కడ ఎదురుచూస్తున్నారు? కావాలంటే చెన్నై వెళ్లి రండి. నేను ఈలోపు ఈ పాట పూర్తి చేస్తాను' అని చెప్పారు. దానికి రజనీ, 'నేను ఈ సినిమాకు 25 రోజులు కాల్షీట్ ఇచ్చాను. నా రెండు రోజులను మీరు వృథా చేయకండి. ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి' అని బదులిచ్చారు.
రూమ్లో ఖాళీగా ఉండలేక రజనీ ఏం చేశారంటే?
అయినా ఎస్.పి. ముత్తురామన్, 'పర్వాలేదు, నేను చెప్పిన తేదీలోపు సినిమా పూర్తి చేస్తాను. మీరు వెళ్లిరండి' అని నచ్చజెప్పారు. కానీ మరుసటి రోజు, ప్రభు-సీత పాట చిత్రీకరణ జరుగుతున్న సెట్కు రజనీకాంత్ నేరుగా వెళ్లారు. 'నేను జీతం తీసుకుని రూమ్లో ఖాళీగా కూర్చోవాలనుకోవడం లేదు. అందుకే, ఈ రోజు, రేపు నాకు ఏదైనా పని చెప్పండి. నేను చేస్తాను' అని రజనీ అడిగారు.
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మారిన రజనీ
రజనీ మాటలకు ఆశ్చర్యపోయిన దర్శకుడు ఎస్.పి. ముత్తురామన్, 'మీకు ఏ పని నచ్చితే అది చేయొచ్చు' అని అన్నారు. వెంటనే రజనీ, 'నేను మీకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తాను' అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆ రెండు రోజులు ప్రభు-సీతపై చిత్రీకరించిన 'వా వా వంజి ఇలమానే...' పాటకు రజనీకాంత్ సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. రెండు రోజులు అసిస్టెంట్గా మారిపోయారు.