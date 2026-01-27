ఖడ్గం సినిమాలో సంగీత పాత్ర పుట్టింది అలా.. కృష్ణవంశీ ఏం చెప్పారంటే.?
Krishna Vamsi: కృష్ణవంశీ తన ఖడ్గం చిత్రంలో సినిమా ఇండస్ట్రీ చీకటి కోణాన్ని ధైర్యంగా చూపించారు. దీనిపై ఇండస్ట్రీ నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురైనా ఆయన పట్టించుకోలేదు. విలన్లను గ్లోరిఫై చేయకుండా, సినిమా సమాజంపై సానుకూల ప్రభావం చూపాలని ఆయన నమ్మారు.
"ఖడ్గం" చిత్రంలోని వివాదాస్పద అంశం
దర్శకుడు కృష్ణవంశీ తన "ఖడ్గం" చిత్రంలోని వివాదాస్పద అంశం, సినిమా పరిశ్రమ నుంచి ఎదురైన వ్యతిరేకత, అలాగే సినిమా సామాజిక ప్రభావంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. 22 సంవత్సరాల క్రితం విడుదలైన "ఖడ్గం" సినిమాలో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోని చీకటి కోణాన్ని చాలా ధైర్యంగా ఆవిష్కరించినందుకు ఆయన ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
హైదరాబాద్ను ఒక కీలక పాత్రగా
ఈ చిత్రానికి గల ప్రేరణ గురించి వివరిస్తూ, హైదరాబాద్ను ఒక కీలక పాత్రగా తీసుకున్నప్పుడు, ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ కోణం తన దృష్టికి వచ్చిందని కృష్ణవంశీ తెలిపారు. అప్పట్లో ఒక సంవత్సరం లేదా ఆరు నెలల క్రితం తెలంగాణలోని ఒక గ్రామ ప్రాంతం నుంచి ఒక యువతి ఇంట్లో నగలు తీసుకొని, సినిమా హీరోయిన్ కావాలనే ఆశతో ఇంటి నుండి పారిపోయి వచ్చిందని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు చేత మోసపోయి..
రామానాయుడు స్టూడియో సమీపంలో ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు చేత మోసపోయి, తన నగలను కోల్పోయి, చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆ సంఘటన తనకు తీవ్ర బాధను కలిగించిందని ఆయన చెప్పారు. ఆ నిజ జీవిత ఘటన నుండే ఖడ్గం సినిమాలో సంగీత పాత్రను సృష్టించానని, సినిమా అవకాశాలు సులభంగా రావని, అనేక త్యాగాలు, సమస్యలు, టార్చర్లు ఉంటాయని ఆ పాత్ర ద్వారా చూపించానని కృష్ణవంశీ వెల్లడించారు.
సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి..
ఖడ్గం చిత్రంలోని ఈ సన్నివేశాల కారణంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా మంది తనను విమర్శించినా, ద్వేషించినా తాను వాటిని పట్టించుకోలేదని, కేవలం నవ్వేసి ఊరుకున్నానని కృష్ణవంశీ నొక్కి చెప్పారు. ఈ సన్నివేశాల వల్ల తనకు ఏమైనా శత్రుత్వం పెరిగిందా అనేది తెలియదని, వాటిని తాను పట్టించుకోలేదని తెలిపారు.
విలన్లను మహిమాన్వితం చేయకూడదనేది..
తన సినిమాల్లో విలన్లను మహిమాన్వితం చేయకూడదనేది తన ప్రాథమిక విలువ అని కృష్ణవంశీ స్పష్టం చేశారు. "చందమామ" లాంటి చాలా సినిమాలలో విలన్లు ఉండరని, తన సినిమాల్లో ఒక నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందే తప్ప, ఆ నెగటివిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి లేదా గ్లోరిఫై చేయడానికి తాను ఇష్టపడనని ఆయన వివరించారు. తన సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరికీ తప్పుడు ఆలోచనలు రాకూడదని, పాజిటివ్ ఫీలింగ్ రావాలని ఆయన ఆశిస్తానని అన్నారు.