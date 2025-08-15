- Home
మయసభలో ఆది పినిశెట్టి నటనకి దేవకట్టా ఫిదా.. అది వారసత్వంగా వచ్చింది కాదు అంటూ ప్రశంసలు
మయసభలో ఆది పినిశెట్టి నటనకి దేవకట్టా ఫిదా.. అది వారసత్వంగా వచ్చింది కాదు అంటూ ప్రశంసలు
ఆది పినిశెట్టి తండ్రి రవిరాజా పినిశెట్టి చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ లాంటి హీరోలతో పనిచేసిన లెజెండ్రీ దర్శకుడు. అయినప్పటికీ ఆది పినిశెట్టికి నటనా ప్రతిభ వారసత్వంగా రాలేదని.. తనకి తానుగా సంపాదించుకున్నారు అని దేవకట్టా ప్రశంసించారు.
Aadhi Pinisetty
ఆది పినిశెట్టి తన నటనా ప్రయాణాన్ని 2006లో వచ్చిన ఒక వి చిత్రమ్ సినిమాతో మొదలుపెట్టాడు. 2009లో తమిళంలో వచ్చిన ఈరమ్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సరైనోడు, నిన్ను కోరి, రంగస్థలం, మృగం, మరగత నాణయం వంటి చిత్రాల్లో అద్భుతమైన నటనతో హీరో, విలన్ లేదా సపోర్టింగ్ పాత్ర ఏదైనా ఒకే స్థాయి నైపుణ్యంతో చేయగల వెర్సటైల్ నటుడిగా తన ముద్ర వేశాడు. “నిన్ను కోరి” లో ఆదిని నేను మొట్ట మొదట గమనించాను. ఆయన డిక్షన్, పాత్రకు తాను తెచ్చిన హుందా తనం నన్ను ఆకట్టుకున్నాయి.
KKN పాత్రలో ఆది పినిశెట్టి
మయసభ OTT ఫార్మాట్కి మారిన వెంటనే, లీడ్ పాత్రలలో నా మనసుకి తట్టిన మొదటి పేరు ‘ఆది పినిశెట్టి’ ఏ సందేహం లేకుండా. స్క్రిప్ట్ పంపి, ఎనిమిది గంటల జూమ్ కాల్లో మొత్తం కథ నరేట్ చేశాను. రెండు లీడ్ పాత్రల్లో ఏదైనా చేయడానికి ఆయనను సిద్ధంగా ఉంచాను. చైతన్య రావును ఫైనల్ చేసిన తర్వాత, తాను MSR పాత్రకు సహజంగా ఉంటాడని భావించి, ఆదిని KKN పాత్ర చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశాను.
ఛాలెంజింగ్ రోల్
అక్కడ నుంచి ఆదితో పని చేయడం ఒక ఆనందయాత్ర. KKN కారెక్టర్ ఎన్నో పరిమితులు, లేయర్స్ తో నిండిన ఛాలెంజింగ్ రోల్. నత్తి, ఆర్థిక పరిమితులతో పోరాడుతూ, అపరిమితమైన అపరిమైన లక్ష్యాలతో కూడిన పాత్ర. ప్రతి సమస్యని ఆవేశంతో కాకుండా ఆలోచనతో ఎదుర్కునే నాయకత్వ లక్షణం ఉన్న పాత్ర. ఆది KKN పాత్రను ఒక మరాథాన్లా తీసుకున్నాడు—ఆ కాలపు రాజకీయ వాతావరణాన్ని గ్రహించి, తన బాడీ లాంగ్వేజ్ను దిద్దుకుంటూ, డైలాగ్లతోనే కాదు, మాటల మధ్య నిశ్శబ్దంతో కూడా ఎంతో లైఫ్ తీసుకొచ్చాడు.
నత్తిని అతి జాగ్రత్తగా ప్రదర్శిస్తూ..
స్కూల్ పిల్లాడిలా స్క్రిప్ట్ రీడింగ్స్లో పాల్గొనడం, నత్తిని అతి జాగ్రత్తగా ప్రదర్శిస్తూ, ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అపారమైన డెడికేషన్ తో ఒక రియల్ లైఫ్ లెజెండ్తో పోల్చుకునే KKN పాత్రను అప్రోచ్ చేశారు. ఆదిలో ఎప్పుడూ కనిపించే ఆ చిరునవ్వు, అమాయకపు కళ్లు, చైతన్య రావుతో తనకు నిజ జీవితంలో ఉన్న స్నేహం ఈ షోకు గొప్ప ఆస్తిగా మారింది. అతను ఇంప్రూవైజ్ చేసిన చిన్న చిన్న హావభావాలు షోలో అనేక అద్భుతమైన మోమెంట్స్ను సృష్టించాయి.
ఎన్నో ఉదాహరణల నుంచి ఈ రెండూ పంచుకుంటున్నాను
మూడో ఎపిసోడ్లో బస్సులో MSR చేతిని చాచి పలకరించే ముందు తన రక్తమయమైన చేతిని చూసే దృశ్యం—ఒక శక్తివంతమైన ట్రైలర్ షాట్కి మారింది.
నామినేషన్ పేపర్లను తీసుకుంటున్నప్పుడు CBRకు బదులివ్వడంలో, అతని స్టైల్లోనే సమాధానం ముగించే విధంగా డైలాగ్ ఎక్స్టెండ్ చెయ్యడం—ఆ హీరోయిక్ మోమెంట్ని ఇంకో ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళింది.