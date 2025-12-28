- Home
అజయ్ దేవగన్, ఫర్హాన్ అక్తర్ నటించిన 'దే దే ప్యార్ దే 2', '120 బహదూర్' సినిమాలు నవంబర్ 2025లో రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ రెండు సినిమాలకు బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి స్పందన రాలేదు. ఇప్పుడు ఈ రెండు సినిమాల గురించి తాజా సమాచారం వచ్చింది.
ఓటీటీలోకి కొత్త సినిమాలు
అజయ్ దేవగన్ 'దే దే ప్యార్ దే 2', ఫర్హాన్ అక్తర్ '120 బహదూర్' గత నవంబర్లో రిలీజ్ అయ్యాయి. వేర్వేరు జానర్ల ఈ సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందన కరువైంది. ఇప్పుడు మేకర్స్ ఈ రెండు సినిమాలను ఓటీటీలో స్ట్రీమ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం...
దే దే ప్యార్ దే 2 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
అజయ్ దేవగన్ 'దే దే ప్యార్ దే 2' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా జనవరి 9, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఇది 2019 'దే దే ప్యార్ దే'కి సీక్వెల్.
రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా
అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ నటించిన 'దే దే ప్యార్ దే 2' నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇది ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా. రూ.150 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.104.67 కోట్లు వసూలు చేసింది.
120 బహదూర్
ఫర్హాన్ అక్తర్ '120 బహదూర్' ఒక వార్ డ్రామా. నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇది పెద్దగా సక్సెస్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. జనవరి 16, 2026 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా చూడొచ్చు.
హిస్టారికల్ వార్ డ్రామా
'120 బహదూర్' ఒక హిస్టారికల్ వార్ డ్రామా. ఫర్హాన్ అక్తర్ మేజర్ షైతాన్ సింగ్గా, రాశీ ఖన్నా అతని భార్యగా నటించారు. రూ.90 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం రూ.20 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది.