దళపతి విజయ్ టాప్ 5 సినిమాలు, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ రేంజ్ పెట్టుకుని రిటైర్మెంట్
దళపతి విజయ్ తన 'జన నాయగన్' సినిమాతో వార్తల్లో ఉన్నారు. ఇటీవల సినిమా ఆడియో లాంచ్లో నటన నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
దళపతి విజయ్
సౌత్ సూపర్స్టార్ దళపతి విజయ్ తన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్'తో వార్తల్లో నిలిచారు. ఈ సినిమా 2026 జనవరి 9న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి హెచ్ వినోత్ దర్శకుడు. సినిమాలో విజయ్తో పాటు పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమిత్ బైజు, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రకాష్ రాజ్, నారాయణ్, ప్రియమణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం...
లియో
2023లో వచ్చిన దళపతి విజయ్ 'లియో' అతని కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రాన్ని సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియో నిర్మించింది. ఇది లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో మూడో సినిమా. డేవిడ్ క్రోనెన్బర్గ్ 'ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ వయొలెన్స్' స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో విజయ్తో పాటు సంజయ్ దత్, అర్జున్, త్రిష, గౌతమ్ మీనన్, మిస్కిన్, మడోన్నా సెబాస్టియన్, జార్జ్ మరియన్, మన్సూర్ అలీ ఖాన్, ప్రియా ఆనంద్, మాథ్యూ థామస్ నటించారు. 400 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 615 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్
దళపతి విజయ్ నటించిన 'ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్' 2024లో విడుదలైన యాక్షన్ థ్రిల్లర్. వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించింది. ఈ సినిమాలో విజయ్ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఇందులో ప్రశాంత్, ప్రభుదేవా, మోహన్, జయరాం, అజ్మల్ అమీర్, వైభవ్, యోగి బాబు, ప్రేమగి అమరన్, స్నేహ, లైలా, మీనాక్షి చౌదరి, అభయుక్త మణికందన్ కూడా ఉన్నారు. 400 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా 460 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
బిగిల్
2019లో వచ్చిన దళపతి విజయ్ 'బిగిల్' ఒక స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా. దీనికి అట్లీ దర్శకత్వం వహించి, కథ అందించారు. ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో విజయ్ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఈ సినిమాలో నయనతార, జాకీ ష్రాఫ్, వివేక్, కతిర్, డానియల్ బాలాజీ, ఆనందరాజ్, యోగి బాబు, అర్జున్ బజ్వా, ఇందుజా రవిచంద్రన్, రెబా మోనికా జాన్, అమృతా అయ్యర్, వర్ష బొల్లమ్మ కూడా ఉన్నారు. 180 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 304 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
వారసుడు
2023లో వచ్చిన దళపతి విజయ్ 'వారసుడు' ఒక ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా. దీనికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించారు. హరి, ఆశిషోర్ సోలొమన్, వివేక్ వేల్మురుగన్లతో కలిసి ఆయన స్క్రీన్ప్లే రాశారు. ఈ చిత్రాన్ని దిల్ రాజు, శిరీష్ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్, పీవీపీ సినిమా బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఇందులో విజయ్తో పాటు రష్మిక మందన్న, ఆర్.శరత్కుమార్, శ్యామ్, ప్రభు, ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్, జయసుధ, సంగీత, సంయుక్త షణ్ముగనాథన్, నందిని రాయ్, యోగి బాబు, గణేష్ వెంకట్రామన్, సుమన్ ఉన్నారు. 180 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 303 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
మెర్సల్
దళపతి విజయ్ నటించిన 'మెర్సల్' 2017లో విడుదలైంది. దీనికి అట్లీ దర్శకత్వం వహించారు. తేనాండల్ స్టూడియో లిమిటెడ్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో విజయ్ త్రిపాత్రాభినయం చేశారు. ఇందులో నిత్యా మీనన్, ఎస్జె సూర్య, కాజల్ అగర్వాల్, సమంత రూత్ ప్రభు, వడివేలు, సత్యరాజ్, హరీష్ పేరడీ కూడా ఉన్నారు. 120 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ సినిమా 257 కోట్ల కలెక్షన్ సాధించింది.