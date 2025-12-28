- Home
హీరోకి రూ.110 కోట్లు, హీరోయిన్ కి రూ.2 కోట్లు.. ఏమాత్రం సంబంధం లేని రెమ్యునరేషన్స్ వైరల్
సల్మాన్ ఖాన్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' సినిమా టీజర్ శనివారం రిలీజ్ అయింది. ఈ మూవీ టీజర్ విడుదలైన వెంటనే వైరల్ అయింది. సల్మాన్ లుక్ చూసి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్
సల్మాన్ ఖాన్ తన పుట్టినరోజున అంటే డిసెంబర్ 27న అభిమానులకు పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. తన అప్కమింగ్ సినిమా 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' టీజర్ను రిలీజ్ చేశాడు. సినిమా టీజర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది, సల్మాన్ లుక్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా ఈ సినిమాలో నటించిన స్టార్ కాస్ట్కు ఎంత ఫీజు అందిందో వివరాలు బయటపడ్డాయి.
సల్మాన్ ఖాన్ రెమ్యునరేషన్
'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' సినిమాలో నటించడానికి సల్మాన్ ఖాన్ భారీ ఫీజు తీసుకున్నాడు. మీడియా కథనాల ప్రకారం, అతనికి రూ.110 కోట్ల ఫీజు అందింది. ఈ సినిమా సల్మాన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఎస్కే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు సల్మాన్ తల్లి సల్మా ఖాన్ నిర్మాత.
చిత్రాంగద సింగ్
సల్మాన్ ఖాన్ 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' సినిమాలో చిత్రాంగద సింగ్ లీడ్ యాక్ట్రెస్. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ సినిమాలో నటించడానికి ఆమెకు రూ.2 కోట్ల ఫీజు అందింది. చిత్రాంగద, సల్మాన్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఆమె బాక్సాఫీస్ రికార్డ్ ఇప్పటివరకు అంత గొప్పగా ఏమీ లేదు.
డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా
డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా సినిమా 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్'లో గోవిందా కూడా కనిపిస్తాడు. ఈ సినిమా కోసం అతనికి రూ.8 కోట్ల ఫీజు అందింది. గోవిందా చాలా కాలం తర్వాత ఈ సినిమాతో స్క్రీన్పైకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. అతను చాలా కాలంగా ఒక హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. సల్మాన్తో అతను ఇంతకుముందు 'పార్ట్నర్' సినిమాలో కనిపించాడు.
ఇతర నటులు
సల్మాన్ ఖాన్ 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్'లో అంకుర్ భాటియా, అభిలాష్ చౌదరి కూడా కనిపిస్తారు. ఇద్దరు స్టార్ల ఫీజుల వివరాలు కూడా బయటకొచ్చాయి. అంకుర్కు ఈ సినిమాలో నటించడానికి రూ.1.5 కోట్లు అందాయి. అభిలాష్కు రూ.50 లక్షల ఫీజు అందింది. అభిలాష్ ఇంతకుముందు సల్మాన్ సినిమా 'దబాంగ్ 3', 'సికందర్'లో కూడా కనిపించాడు.
హీరా సోహల్
హీరా సోహల్ కూడా 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్'లో ఉంది, ఆమె పాత్ర గురించి ఎక్కువ వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఆమె ఫీజు విషయానికొస్తే, ఈ సినిమా కోసం ఆమెకు రూ.1 కోటి ఇచ్చారు. హీరా ఇంతకుముందు 'పీహెచ్డీ ప్యార్ హై డ్రామా', 'బుఝారత్ హీరో దీ', 'విక్టోరియా ఏక్ రహస్య', 'థ్యాంక్ గాడ్' వంటి సినిమాల్లో కనిపించింది.