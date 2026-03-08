- Home
Tollywood: నందమూరి తారకరత్న తన సినీ అరంగేట్రంతోనే ఒక అరుదైన రికార్డును సృష్టించాడు. ఒకే రోజు ఏకంగా 9 సినిమాలను ప్రారంభించి టాలీవుడ్లోనే కాకుండా భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టించిన ఏకైక హీరోగా నిలిచాడు.
ఒకే రోజు 9 సినిమాలు లాంచ్ చేసిన ఏకైక హీరో
టాలీవుడ్ చరిత్రలో ఎంతో మంది హీరోలు అరంగేట్రం చేశారు. కానీ నందమూరి తారకరత్న సృష్టించిన రికార్డు మాత్రం ఇప్పటికీ ఎవరు బద్దలు కొట్టలేరు. నందమూరి తారక రామారావు మనవడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన అతడు, తన మొదటి సినిమాతోనే దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాడు. ఒకే రోజు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా తొమ్మిది సినిమాలను ప్రారంభించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
ఆ రోజే 9 సినిమాల పూజా కార్యక్రమం
తారకరత్న తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒకేసారి తొమ్మిది కథలను విని, వాటికి సంతకం చేశారు. అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ తొమ్మిది సినిమాలకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా ఒకే రోజు జరిగాయి. అప్పట్లో ఈ వార్త టాలీవుడ్లోనే కాకుండా దేశీయ సినీ పరిశ్రమలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద హీరో దొరికాడని, అతడు పెద్ద స్టార్ అవుతాడని అందరూ భావించారు.
దురదృష్టం వెంటాడుతున్నా..
అయితే, ఆరంభం అంత భారీగా ఉన్నా, బ్యాడ్ లక్ కారణంగా ఆ తొమ్మిది సినిమాలలో కేవలం మూడు సినిమాలు మాత్రమే విడుదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత అతడి కెరీర్ ఆశించిన స్థాయిలో ముందుకు సాగలేదు. అయినప్పటికీ, తారకరత్న తనలోని నటుడిని నిరంతరం నిరూపించుకుంటూనే ఉన్నాడు.
విలన్గా విశ్వరూపం
హీరోగా సక్సెస్ కాకపోయినా, 'అమరావతి' సినిమాలో అతడు పోషించిన విలన్ పాత్ర ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోతుంది. ఆ సినిమాలో అతడి నటన చాలా టెర్రిఫిక్గా ఉంటుందని, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యాక్టర్గా అతడు గుర్తింపు పొందాడని విశ్లేషకులు చెబుతుంటారు. ఈ పాత్రకు గాను అతడికి నంది అవార్డు కూడా దక్కడం విశేషం.
రికార్డ్ స్థాయిలో మొదలైన కెరీర్.. చివరికి.!
తొమ్మిది సినిమాల రికార్డు ప్రారంభంతో మొదలైన తారకరత్న ప్రస్థానం, తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఒక అరుదైన పేజీగా నిలిచిపోతుంది. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ చిన్న వయస్సులోనే నందమూరి కుటుంబానికి, అభిమానులకు కన్నీళ్లు మిగిల్చి.. ఫిబ్రవరి 18, 2023న గుండెపోటుతో మరణించాడు నందమూరి తారకరత్న.