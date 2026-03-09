- Home
రాధికా శరత్కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'తాయి కిళవి' సినిమా కేవలం వారంలోనే రూ.25 కోట్లు వసూలు చేసి సంచలన రికార్డు సృష్టించింది. 60 ఏళ్ల నటి లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా ఇంత పెద్ద విజయం సాధించడం తమిళ సినీ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.
15
Image Credit : X
బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపుతున్న రాధిక శరత్ కుమార్ మూవీ
నటి రాధికా శరత్కుమార్ దశాబ్దాలుగా తన నటనతో తమిళ ఇండస్ట్రీలో ముద్ర వేశారు. ఇప్పుడు ఆమె ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన 'తాయి కిళవి' సినిమా వసూళ్లలో కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. ఇది కేవలం ఎమోషనల్ సినిమానే కాదు, కమర్షియల్గానూ భారీ విజయం సాధించింది.
25
Image Credit : X
ఒకే వారంలో రూ. 25 కోట్ల వసూళ్లు!
గత వారం విడుదలైన ఈ మూవీ మొదటి రోజు నుంచే ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన వస్తోంది. విడుదలైన వారంలోనే రూ. 25 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ఒక బామ్మ పాత్ర చుట్టూ తిరిగే సినిమా ఇంత తక్కువ టైంలో ఈ రేంజ్ కలెక్షన్లు సాధించడం ఇదే మొదటిసారి.
35
Image Credit : X
75 ఏళ్ల చరిత్రలో మొదటిసారి
తమిళ సినిమా 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ టైంలో, 60 ఏళ్లు పైబడిన నటి లీడ్ రోల్లో నటించి ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టడం ఇదే తొలిసారని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇది రాధికా శరత్కుమార్ కెరీర్లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది.
45
Image Credit : X
`తాయి కిళవి` విజయం వెనుక కారణాలు
నటుడు శివకార్తికేయన్ సమర్పించిన ఈ సినిమా, మంచి కథకు క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్, సరైన ప్రమోషన్ తోడైతే జనంలోకి ఎలా వెళ్తుందో నిరూపించింది. కుటుంబ బంధాలు, ఎమోషనల్ కథలకు తమిళ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ బ్రహ్మరథం పడతారని 'తాయి కిళవి' మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది.
55
Image Credit : X
రాధిక శరత్ కుమార్ విశ్వరూపం
'కిళక్కు చీమయిలే' సినిమాలో చూసిన అదే జోష్ను, అనుభవంతో కలిపి రాధిక ఈ సినిమాలో చూపించడం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ విజయం, భవిష్యత్తులో సీనియర్ నటీనటులకు, మహిళా ప్రాధాన్యమున్న కథలకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుందనే నమ్మకాన్ని ఇస్తోంది.
