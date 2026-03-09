- Home
Brahmamudi Serial Today Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఉత్కంఠగా సాగుతోంది. ప్లాన్ ప్రకారం ఎగ్జామ్కు వెళ్లింది ఇందు. స్లిప్పులతో దొరికిపోయింది ఐశ్వర్య..ల్యాప్ టాప్ అమ్మేందుకు రాజు వెళ్తాడు...తర్వాత ఏం జరిగింది?
ఇన్విజలేటర్తో పొగరుగా మాట్లాడి బయటకు వెళ్లిపోయిన ఐశ్వర్య
ఈరోజు బ్రహ్మముడి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే...స్లిప్పులతో ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఇన్విజలేటర్కు ఐశ్వర్య దొరికిపోతుంది. నేను ఒక్కదాన్నే కాదు..నా ఫ్రెండ్స్ కూడా స్లిప్పులు తెచ్చారంటూ వారిని కూడా ఇరికిస్తుంది. వెంటనే ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటకు వెళ్లమంటారు..ఇన్విజలేటర్. ఐశ్వర్య పొగరుగా..డబ్బులు పెడితే మార్కెట్లో బోలెడు సర్టిఫికేట్లు వస్తాయంటూ అంటుంది. అక్కడినుంచి ఐశ్వర్య ఫ్రెండ్స్ తో బయటకు వెళ్లిపోతుంది.
అప్పు ఎగ్గొట్టడానికి రేఖ ప్లాన్
ఇక భూషణ్కు అప్పు ఇచ్చిన చక్రి...అప్పు తీర్చాలని డిమాండ్ చేస్తాడు. వడ్డీలు ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తున్నాం కదా...ఇప్పుడు మళ్లీ అంత డబ్బంటే కట్టలేం అంటాడు భూషణ్. వడ్డీ ఇస్తున్నావని అసలుని వదులుకోలేను కదా అని చక్రి అంటాడు. అయితే అప్పన్నా తీర్చు, లేదంటే నీ కంపెనీ అయినా రాసిచ్చేయ్ అని చక్రి.. భూషణ్ను అంటాడు. అప్పు ఎగ్గొట్టడానికి రేఖ ప్లాన్ వేస్తుంది
చక్రికి రేఖ మెలిక పెట్టిన రేఖ
కంపెనీ రాసిచ్చేయ్ భూషణ్ అంటూనే....చక్రికి రేఖ మెలికపెడుతుంది.ఏంటీ గేమ్ ఆడుతున్నావా అని రేఖను చక్రి అడుగుతాడు. ఇప్పుడు భూషణ్ కంపెనీ లాస్లో ఉంది, ఆ కంపెనీ కొంటే మా అప్పులు తీరిపోవడమే కాకుండా లాస్లో ఉన్న కంపెనీ నుంచి మేం బయటపడతాం కదా అని రేఖ అంటుంది. ఈ మాత్రం తెలియదా..తెలివైన బిజినెస్ మ్యాన్ ఎప్పుడూ పనికిరాని చెత్తను కొనడు కదా అని చక్రిని ఆలోచనలో పెడుతుంది రేఖ.
రేఖను నమ్మి రూ. 2 కోట్ల చెక్కు ఇచ్చిన చక్రి
స్వరాజ్ గ్రూప్ గురించి నీకు తెలుసా చక్రి అని అడుగుతుంది రేఖ. కొంపదీసి ఆ కంపెనీ నీదంటావా ఏంటీ, దానికి నువ్వు గార్డెన్వి మాత్రమే కదా అని చక్రి అంటాడు. ఇంకా ఇందుకు సైన్ పవర్ రాలేదు కదా అంటాడు భూషణ్. 20 ఏళ్లుగా నా ఇంట్లోనే ఇందును పెట్టుకున్నా, కొన్ని రోజుల్లో ఆమెకు సైన్ పవర్ వచ్చి, నా పేరుపై కంపెనీతో పాటు ఆస్తి రాసేందుకు ఇందు సిద్ధంగా ఉందని రేఖ అంటుంది. కంపెనీ నా చేతికి వస్తే కాంట్రాక్ట్లు నీకే ఇస్తా....అందుకు నువ్వు తిరిగి రూ.2కోట్లు ఇవ్వాలని చక్రిని మాయ చేస్తుంది రేఖ. నేను రిస్క్ చేయలేనని చక్రి అంటాడు. రిస్క్ తో పాటు రిజల్ట్ కూడా ఉంటుదిలేఅని రేఖ అంటుంది. రేఖను నమ్మి చక్రి రూ. 2 కోట్లు ఇచ్చేస్తాడు.
ల్యాప్ టాప్ ఇచ్చి రూ.50వేలు తీసుకుని పారిపోయిన రాజు, అతని ఫ్రెండ్
ఇక మరోవైపు రాజు, అతని ఫ్రెండ్ కెఫేకు వస్తారు. ల్యాప్టాప్ ఇక్కడే అమ్మేందుకు రెడీగా ఉంటారు. ఆల్యాప్ టాప్ కొనేందుకు జాన్సన్ అనే వ్యక్తి అక్కడికే వస్తారు. ఆ ల్యాప్ టాప్ ఆన్ చేసిన 5 నిమిషాల్లోనే ఆగిపోతుంది, వాడికి ఎలా ల్యాప్ టాప్ అమ్ముతావ్ అని రాజు ఫ్రెండ్ అడుగుతాడు. ఆ టైం చాలు ఆ లోపు డబ్బులు కొట్టేద్దాంలే అని రాజు అంటాడు. ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తున్న జాన్సన్ను మాటల్లో పెట్టి రూ.50 వేలు డబ్బులు తీసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోతారు...రాజు, రాజు ఫ్రెండ్.
రోడ్డుపై ఇందునూ చూసిన రేఖ
ఎగ్జామ్ రాసి వెళ్తున్న ఇందును రోడ్డుపై రేఖ చూస్తుంది. తను ఇందునే కదా అని భర్త భూషణ్ను అడుగుతుది రేఖ. ఇందులా ఏంటీ..ఇందునే అంటాడు భూషణ్, డ్రైవర్ను కారు యూటర్న్ తిప్పమంటుంది రేఖ. కానీ అప్పటికే ఇందు వెళ్లిపోవడంతో...ఎలాగైనా ఇంటికే వస్తుంది కదా, అక్కడ అడుగుదాంలే అని భూషణ్ అంటాడు.
మోసం చేసి వెటకారంగా మాట్లాడిన రాజు
లాప్టాప్ ఆన్ చేసిన జాన్సన్... అది ఓపెన్ అవ్వకపోవడం చూసి రాజుకు ఫోన్ చేస్తాడు. తెలిసిపోయిందా అంటాడు రాజు. పనిచేయని ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి మోసం చేస్తారా అని ఫైర్ అవుతాడు జాన్సన్, రూ.2 లక్షల ల్యాప్టాప్..రూ.50వేలకే కొట్టేయాలని నువ్వు అనుకోలేదా అని రాజు అంటాడు.
రేఖకు దొరికిపోయిన ఇందు
ఇంటికి వచ్చిన ఇందును రేఖ ప్రశ్నిస్తుంది. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దంటే...ఎందుకు వెళ్లావని నిలదీస్తుంది. స్వాతి డ్రెస్ కుట్టించడానికి వెళ్లమందని ఇందు చెప్తుంది. స్వాతినే పంపించిందని భ్రమరాంబ అంటుంది. అనుమానించాల్సిన పనిలేదని అంటుంది. కచ్చితంగా డౌట్ పడాలి వదిన అని రేఖ అంటుంది.