ఆ సినిమాలో హీరో నేనే అంటే.. నిర్మాత చేయనన్నాడు.. ధనరాజ్
Dhanraj: ధనరాజ్ హీరోగా మారాలనే తన కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి నిర్మాతగా మారిన విధానాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. దర్శకుడు అచ్యుత్ పట్టుదల వల్ల తక్కువ బడ్జెట్లో మొదలైన సినిమా.. నిర్మాణ వ్యయం పెరిగిందని తెలిపారు.
తన హీరో కోరిక గురించి..
నటుడు ధనరాజ్ తన హీరో కోరిక గురించి, నిర్మాతగా మారిన అనుభవాల గురించి వివరించారు. ఇండస్ట్రీలో నిలబడడానికి ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్న ధనరాజ్, నిర్మాతగా ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి గల కారణాలను పంచుకున్నారు. తనకు హీరోగా ఏదైతే ఆశ ఉందో, ఆ ఆశ అప్పటికే "ఏకే రావు పీకే రావు" వంటి రెండు మూడు చిన్న సినిమాలు చేయడంతో బలంగా మారిందని ఆయన చెప్పారు.
హీరోగా చేయాలనే గట్టి కోరిక
తాను హీరోగా చేయాలనే గట్టి కోరిక ఉన్న సమయంలో దర్శకుడు అచ్యుత్ తనకు అనుకూలంగా ఒక కథను సిద్ధం చేశారని తెలిపారు. ఈ కథ కోసం పెద్ద హీరోలు అడిగినా అచ్యుత్ ధనరాజ్తోనే చేయాలని పట్టుబట్టారని, అయితే నిర్మాత దీనికి అంగీకరించలేదని చెప్పారు.
అచ్యుత్ పట్టుదల నచ్చి..
అచ్యుత్ పట్టుదల నచ్చి, ఆయన కోసం నిర్మాతగా మారాలని ధనరాజ్ నిర్ణయించుకున్నారు. మొదట 50 లక్షల బడ్జెట్లో "ధనలక్ష్మి తలుపు తడితే" అనే పేరుతో సినిమా ప్రారంభమైంది. అయితే, మొదటిసారి నిర్మిస్తున్న సినిమా గ్రాండ్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో స్నేహితులైన ప్రతాప్, ప్రసాద్లను భాగస్వాములను చేసుకుని బడ్జెట్ పెరిగిందని ధనరాజ్ పేర్కొన్నారు.
అలా ఉంది ఇలా ఉంది..
అలా ఉంది ఇలా ఉంది అని ఒకటే చెప్పలేమని, తాము సినిమాల్లో చేసి టీవీకి వచ్చామని, ఇప్పుడు టీవీ నుండి సినిమాలకు వెళ్తున్న వారిని కూడా జనాలు చూస్తున్నారని అన్నారు. ఒక సినిమా విజయవంతమైతే, అందులో ఒక్క సీన్ చేసిన నటుడికి కూడా మంచి పేరు వస్తుందని, సినిమా పరాజయం పాలైతే ఎన్ని సీన్లు చేసినా ప్రయోజనం ఉండదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సక్సెస్ అనేది చేతుల్లో లేదని..
బుల్లితెర నుండి సినిమాల్లోకి వచ్చిన నటులు రాంప్రసాద్, గెటప్ శ్రీను, సుడిగాలి సుధీర్, ఆది లాంటి వారు విజయవంతంగా రాణిస్తున్నారని ధనరాజ్ అన్నారు. సక్సెస్ అనేది తమ చేతుల్లో లేదని, ప్లాప్ల ప్రభావం నటుడిపై పడుతుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.