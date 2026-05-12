Biggest Flop Movie: రూ.1400 కోట్లు పెట్టి తీస్తే, వచ్చింది రూ.6 కోట్లు.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డిజాస్టర్
Biggest Flop Movie: హాలీవుడ్ టాప్ స్టార్స్ నటించారు. రూ.1400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తీశారు. కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూలు చేసింది కేవలం రూ.6 కోట్లు మాత్రమే. సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఫ్లాపుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఈ చిత్రం.
వేల కోట్ల బడ్జెట్తో సినిమాలు
99.6% నష్టపోయిన నిర్మాతలు
సౌదీ సినిమా ఆశలు ఆవిరి
నవంబర్ 2021లో, సౌదీ మీడియా గ్రూప్ MBC Studios 'డెజర్ట్ వారియర్' సినిమాను ప్రకటించింది. ఈ చిత్రంతో సౌదీ అరేబియా సినీ పరిశ్రమ ఎదుగుతుందని అందరూ ఆశించారు. JB Pictures, AGC Studios, Studio Mechanica కలిసి నిర్మించాయి.
ఆస్కార్ విన్నర్ ఉన్నా లాభం లేదు
కనీసం ఓపెనింగ్స్ కూడా రాలేదు
సౌదీ అరేబియా, అమెరికా సహా ఏ దేశంలోనూ ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ రాలేదు. ఉత్తర అమెరికాలో 1010 స్క్రీన్లలో రిలీజైనా కేవలం $472K మాత్రమే వసూలు చేసింది. సౌదీ అరేబియాలో $87K, మధ్యప్రాచ్యంలో $140K కలెక్ట్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా కేవలం రూ.6 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టిందని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్
ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ను తీసుకోవడంతో సినిమా బడ్జెట్ రూ.1400 కోట్లకు పెరిగింది. 2025లో జ్యూరిచ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో రిలీజ్ కావడానికి ముందు రెండేళ్లపాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది. చివరికి 2026 ఏప్రిల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైనా, ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యింది. ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.