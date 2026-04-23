- Home
- Entertainment
- ప్రెగ్నెన్సీ ఎఫెక్ట్.. అల్లు అర్జున్ రాకా లో దీపిక పాత్రకు కోత పడిందా? క్లారిటీ ఇచ్చిన మేకర్స్
ప్రెగ్నెన్సీ ఎఫెక్ట్.. అల్లు అర్జున్ రాకా లో దీపిక పాత్రకు కోత పడిందా? క్లారిటీ ఇచ్చిన మేకర్స్
దీపికా పదుకొణె రెండోసారి గర్భవతి కావడంతో ఆమె సినిమా కమిట్మెంట్లపై రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఈ వార్తలపై ఆమె రాబోయే ప్రాజెక్టుల మేకర్స్ ఎట్టకేలకు స్పందించి, రూమర్స్కు చెక్ పెట్టారు.
రాకాలో దీపిక పాత్రపై రూమర్స్..
దీపిక ప్రెగ్నెన్సీ కారణంగా 'రాకా' సినిమాలో ఆమె పాత్ర డ్యూరెషన్ తగ్గిస్తున్నారనే వార్తలను చిత్ర యూనిట్ ఖండించింది. అంతా సజావుగా సాగుతోందని, సినిమాలో దీపిక పాత్ర చాలా కీలకమని వారు స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి నిరాధారమైన వార్తలను నమ్మవద్దని అభిమానులను కోరారు.
యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అయినా తగ్గేదే లే..
కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం, దీపిక తన ప్రొఫెషనల్ కమిట్మెంట్స్ విషయంలో ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అట్లీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'రాకా' సినిమా కోసం ఆమె యాక్షన్ సీక్వెన్స్తో సహా కఠినమైన సన్నివేశాల్లో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్తో ఆమె తొలిసారి అల్లు అర్జున్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. దీనితో పాటు, షారుఖ్ ఖాన్ నటిస్తున్న 'కింగ్' సినిమాకు కూడా ఆమె కట్టుబడి ఉన్నారు.
రెండో ప్రెగ్నెన్సీని ప్రకటించిన జంట..
దీపికా పదుకొణె, రణ్వీర్ సింగ్ ఇటీవల సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా తమ రెండో ప్రెగ్నెన్సీని ప్రకటించారు. 'గోలియోం కీ రాస్లీలా రామ్-లీలా' సినిమా సమయంలో ప్రేమలో పడిన ఈ జంట, 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. 2024లో వీరికి మొదటి సంతానం 'దువా' జన్మించింది. ఇప్పుడు మరోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు.