- Raaka Movie: ప్రెగ్నెన్సీ ఎఫెక్ట్.. 'రాకా'లో దీపిక పాత్రకు కత్తెర? మేకర్స్ ఫుల్ క్లారిటీ
Raaka Movie: ప్రెగ్నెన్సీ ఎఫెక్ట్.. 'రాకా'లో దీపిక పాత్రకు కత్తెర? మేకర్స్ ఫుల్ క్లారిటీ
దీపికా పదుకొణె రెండోసారి గర్భవతి కావడంతో ఆమె సినిమా కమిట్మెంట్లపై రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఈ వార్తలపై ఆమె రాబోయే ప్రాజెక్ట్ల నిర్మాతలు ఎట్టకేలకు స్పందించి పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
Makers Dismiss Rumours Around Reduced Role in Raaka
దీపిక గర్భవతి కావడంతో 'రాకా' సినిమాలో ఆమె పాత్ర నిడివిని తగ్గిస్తున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ప్రచారాన్ని చిత్ర యూనిట్ గట్టిగా ఖండించింది. అంతా సజావుగా సాగుతోందని, సినిమాలో దీపిక పాత్ర చాలా కీలకమని వారు స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి నిరాధారమైన వార్తలను నమ్మవద్దని అభిమానులను కోరారు.
అట్లీ దర్శకత్వంలో 'రాకా' సినిమా
ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పటికీ దీపిక తన వృత్తిపరమైన పనులను ఏమాత్రం తగ్గించడం లేదని తెలుస్తోంది. అట్లీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'రాకా' సినిమా కోసం ఆమె యాక్షన్ సన్నివేశాలతో పాటు కఠినమైన షెడ్యూల్లో పాల్గొంటున్నారట. ఈ సినిమాతో ఆమె తొలిసారి అల్లు అర్జున్తో కలిసి నటిస్తున్నారు. దీనితో పాటు, షారుఖ్ ఖాన్ నటిస్తున్న 'కింగ్' సినిమాకు కూడా దీపిక కట్టుబడి ఉన్నారు. ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో కూడా ఆమె షెడ్యూల్ చాలా బిజీగా ఉంది.
దీపికా పదుకొణె, రణ్వీర్ సింగ్
దీపికా పదుకొణె, రణ్వీర్ సింగ్ ఇటీవల సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా తాము రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. 'గోలియోం కీ రాస్లీలా రామ్-లీలా' సినిమా సమయంలో ప్రేమలో పడిన ఈ జంట, 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. 2024లో తమ మొదటి బిడ్డ 'దువా'కు స్వాగతం పలికారు. ఇప్పుడు, వారు మరోసారి తల్లిదండ్రులు అయ్యేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
