Bollywood Couples: దీపికా-రణ్వీర్ నుంచి కత్రినా-విక్కీ వరకు..క్రియేటివ్గా ప్రెగ్నెన్సీ రివీల్ చేసిన 7 జంటలు
మొదటి బిడ్డ దువా పుట్టిన ఏడాదిన్నర తర్వాత, దీపికా పదుకొణె తన రెండో ప్రెగ్నెన్సీని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటించారు. కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ నుంచి మొదలుకొని, తమ ప్రెగ్నెన్సీ వార్తను వినూత్నంగా పంచుకున్న 7 బాలీవుడ్ జంటల గురించి ఇక్కడ చూద్దాం.
Bollywood Pregnancy Announcements
మనసును హత్తుకునే క్యాప్షన్ల నుంచి పర్ఫెక్ట్ ఫోటోల వరకు, బాలీవుడ్ జంటలు తమ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటనలను ఒక మర్చిపోలేని వేడుకగా మార్చేశాయి. అందరినీ ఆకట్టుకున్న కొన్ని క్రియేటివ్, క్యూట్ అనౌన్స్మెంట్లపై ఓ లుక్కేద్దాం.
Deepika Padukone, Ranveer Singh
ఈ జంట తమ రెండో ప్రెగ్నెన్సీ విషయాన్ని చాలా సరదాగా, పర్సనల్గా పంచుకుంది. వాళ్ల కూతురు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కిట్ను పట్టుకున్న ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు. సింబాలిక్గా ఎమోజీలతో కూడిన క్యాప్షన్తో, తమ కుటుంబం పెద్దది అవుతుందన్న ఆనందాన్ని సున్నితంగా తెలియజేశారు.
Katrina Kaif, Vicky Kaushal
చాలా కాలం ఎదురుచూపుల తర్వాత ఈ జంట గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కత్రినా బేబీ బంప్ను విక్కీ పట్టుకున్న ఎమోషనల్ పోలరాయిడ్ స్టైల్ ఫోటోను షేర్ చేశారు. మనసును హత్తుకునే క్యాప్షన్తో ఈ ప్రకటన చాలా పర్సనల్గా, కృతజ్ఞతతో నిండినట్టు అనిపించింది.
Kiara Advani, Sidharth Malhotra
వీళ్ల అనౌన్స్మెంట్ చాలా సింపుల్గా ఉంది. వాళ్లిద్దరి చేతులు చిన్నారి బూట్లను పట్టుకున్న క్లోజప్ ఫోటోనే అన్నీ చెప్పేసింది. ఈ క్షణం అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా, చాలా రిలేటబుల్గా అనిపించింది.
Alia Bhatt, Ranbir Kapoor
ఆలియా ప్రకటన చాలా సహజంగా ఉండి ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. హాస్పిటల్లో అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేయించుకుంటున్న క్యాండిడ్ ఫోటో, ఆ తర్వాత సింహాల కుటుంబం ఉన్న సింబాలిక్ ఫోటోను పంచుకున్నారు. వాస్తవాన్ని, ప్రతీకను అందంగా కలిపారు.
Parineeti Chopra & Raghav Chadha
ఈ జంట చాలా తెలివైన, సింబాలిక్ ప్రకటన చేసింది. '1+1=3' అని రాసి ఉన్న కేక్, దానిపై చిన్నారి పాదాల గుర్తులు.. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి ప్రశాంతంగా నడుస్తున్న వీడియో.. ఇలా సింపుల్గా, ఎంతో అర్థవంతంగా కథను చెప్పారు.
Varun Dhawan, Natasha Dalal
వీరి మెటర్నిటీ షూట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. తమ పెంపుడు కుక్కను కూడా ఇందులో భాగం చేశారు. ఈ క్యాండిడ్, సంతోషకరమైన ఫోటోలు వారి అనౌన్స్మెంట్కు ప్రత్యేకతను జోడించాయి.
Sonam Kapoor, Anand Ahuja
ఫ్యాషన్ ఐకాన్గా పేరున్న సోనమ్, తన ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటనను కూడా ఒక విజువల్ ట్రీట్గా మార్చింది. మెటర్నిటీ షూట్లోని అందమైన మోనోక్రోమ్ ఫోటోలు దీనికి హై-ఫ్యాషన్ ఎడిటోరియల్ లుక్ను ఇచ్చాయి.
