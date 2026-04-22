- Home
- Entertainment
- Chiranjeevi అని కూడా చూడకుండా మొహమాటం లేకుండా రిజెక్ట్ చేసిన ఐదుగురు హీరోయిన్లు, ఆమెది కరెక్ట్ డెసిషన్
చిరంజీవి సినిమాలో నటించే అవకాశం వస్తే ఏ హీరోయిన్ అయినా అస్సలు మిస్ చేసుకోరు. కానీ చిరంజీవి సినిమాలని కూడా రిజెక్ట్ చేసిన నటీమణులు నటీమణులు కొందరు ఉన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలో నటించాలని నటీనటులందరికీ కోరిక ఉంటుంది. ఒకప్పుడు చిరంజీవి సినిమాలో ఛాన్స్ వస్తే చాలు అని భావించిన హీరోయిన్లు ఉన్నారు. కానీ చిరంజీవి సినిమాలని కూడా రిజెక్ట్ చేసిన హీరోయిన్లు ఉన్నారు. ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ఇది నిజం. ఆ హీరోయిన్లు ఎవరు ఎందుకు చిరంజీవి చిత్రాలని రిజెక్ట్ చేశారు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
శ్రీదేవి
శ్రీదేవి, చిరంజీవి లది వెండితెరపై తిరుగులేని కాంబినేషన్. వీరిద్దరూ కలసి నటించిన జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక క్లాసిక్ గా నిలిచిపోయింది. కొండవీటి దొంగ చిత్రంలో శ్రీదేవి హీరోయిన్ గా నటించాల్సింది. చిరంజీవితో సమానంగా నా పాత్ర కూడా ఉండాలని శ్రీదేవి డిమాండ్ చేసిందట. అది కుదరకపోవడంతో ఆమె ఆ మూవీ నుంచి తప్పుకుంది. దీనితో శ్రీదేవి ప్లేస్ లో విజయశాంతికి అవకాశం దక్కింది.
ఆమని
ఆమని, చిరంజీవి కాంబోలో ఒక్క సినిమా కూడా లేదు. స్టాలిన్ మూవీలో ఆమెకి చిరంజీవి సోదరిగా అవకాశం వచ్చింది. కానీ తాను చిరంజీవి పక్కన నటిస్తే హీరోయిన్ గానే చేస్తాను సోదరిగా చేయను అని ఆమని స్టాలిన్ మూవీని రిజెక్ట్ చేశారు.
ఇంద్రజ
చిరంజీవి, ఇంద్రజ కాంబోలో కూడా సినిమా రాలేదు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇంద్రజ చిరంజీవి గురించి మాట్లాడింది. తనని కూడా చిరంజీవి పక్కన చెల్లిగా నటించమని అడిగారు. నేను ఒప్పుకోలేదు. చిరంజీవిగారితో నేను డ్యాన్స్ చేయాలి. హీరోయిన్ గా నటించాలి. అది నా కోరిక. కానీ చెల్లిగా నటించను అని ఇంద్రజ పేర్కొంది.
సాయి పల్లవి
భోళా శంకర్ చిత్రంలో సాయి పల్లవికి చిరంజీవి సోదరిగా నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. కానీ ఆ పాత్ర చేయడం ఇష్టం లేక సాయి పల్లవి రిజెక్ట్ చేసింది. దీనితో ఆమె స్థానంలో కీర్తి సురేష్ ని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు.
పరిణీతి చోప్రా
కొరటాల శివ, చిరంజీవి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఆచార్య డిజాస్టర్ అయింది. ఈ మూవీలో ముందుగా హీరోయిన్ గా పరిణీతి చోప్రాని సంప్రదించారు. బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఆమె ఈ చిత్రాన్ని రిజెక్ట్ చేసింది. దీనితో పరిణీతి చోప్రాకి భారీ డిజాస్టర్ తప్పింది అనే చెప్పాలి.