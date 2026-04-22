Anne Hathaway: ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన నటి.. త్వరలో ఆ బ్లాక్బస్టర్ సీక్వెల్తో రాబోతోంది!
ప్రపంచ అందగత్తెగా గుర్తింపు, అదిరిపోయే ఫోటోషూట్, ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా సీక్వెల్.. ఈ హాలీవుడ్ స్టార్ ఇప్పుడు అన్ని మంచి కారణాలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన మహిళగా కిరీటం దక్కించుకుంది.
2026కి గాను 'ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన నటి'గా అన్నే హాత్వే
పీపుల్ మ్యాగజైన్, అన్నే హాత్వేను 'వరల్డ్స్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ స్టార్ 2026'గా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె బ్లాక్ బ్యాక్లెస్ ఆఫ్-షోల్డర్ గౌనులో అద్భుతంగా కనిపించిన ఫోటోషూట్ను విడుదల చేసింది.
ఈ గుర్తింపు తన ప్రయాణంలో చాలా ప్రత్యేకమైన, వినయపూర్వకమైన క్షణమని చెబుతూ, అన్నే హాత్వే ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది.
'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా', తన సహనటుల గురించి అన్నే హాత్వే
అన్నే హాత్వే తన కెరీర్ను గుర్తుచేసుకుంటూ, 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా' సినిమా తనకెంతో ఇష్టమైన అనుభవాలలో ఒకటని చెప్పింది. తన సహనటులు ఎమిలీ బ్లంట్, స్టాన్లీ టక్కీ, మెరిల్ స్ట్రీప్లను ఆమె ప్రశంసించింది.
ముఖ్యంగా, మెరిల్ స్ట్రీప్ నటనలో ఎల్లప్పుడూ కొత్త హద్దులను చెరిపేస్తూ, తనకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారని హాత్వే అభివర్ణించింది.
'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2' మే 2026లో విడుదల
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా' సీక్వెల్ రాబోతోంది. 'ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2' పేరుతో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో పాత నటీనటులతో పాటు దర్శకుడు డేవిడ్ ఫ్రాంకెల్, రచయిత్రి అలిన్ బ్రోష్ మెక్కెన్నా కూడా పనిచేస్తున్నారు.
పాత తారాగణంతో పాటు కెన్నెత్ బ్రానాగ్, సిమోన్ ఆష్లీ, లూసీ లియు, బి.జె. నోవాక్ వంటి కొత్త నటులు కూడా ఈ సీక్వెల్లో నటిస్తున్నారు.
ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలోని గ్లామర్, ఒత్తిడిని మళ్లీ తెరపైకి తీసుకురానున్న ఈ చిత్రం మే 1, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది.