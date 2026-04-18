- Brahmanandam: ఆ హీరో దెబ్బకు బ్రహ్మానందం కెరీర్ క్లోజ్ ? ఇక కష్టం అనుకుంటున్న తరుణంలో
ఓ హీరో దెబ్బకు బ్రహ్మానందం కెరీర్ క్లోజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ హీరోపై ఓ ఈవెంట్ లో బ్రహ్మానందం చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అతడెవరు అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
చాలా కాలం పాటు బ్రహ్మానందం టాలీవుడ్ లో నెంబర్ 1 కమెడియన్ గా రాణించారు. కేవలం బ్రహ్మానందం కామెడీ వల్లే విజయం సాధించిన సినిమాలు ఉన్నాయి. వెండితెరపై బ్రహ్మానందం కనిపిస్తే స్టార్ హీరోలతో సమానంగా ఆడియన్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేది. త్రివిక్రమ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఒక్క సెకనులో ఎన్నో హావభావాలని బ్రహ్మానందం పలికించగలరు అని ప్రశంసలు కురిపించారు.
బ్రహ్మానందం హవా సాగుతున్న రోజుల్లో
అలాంటి బ్రహ్మానందం కూడా ఒక సందర్భంలో తన కెరీర్ క్లోజ్ అయిపోయింది అని భయపడ్డారు. అది కూడా ఒక కమెడియన్ వల్ల. అతడు ఎవరో కాదు సునీల్. బ్రహ్మానందం హవా సాగుతున్న రోజుల్లో సునీల్ కమెడియన్ గా రాణించడం ప్రారంభించారు. ఒక దశలో సునీల్ కామెడీ పంచ్ లు ఆడియన్స్ ని విపరీతంగా ఆకట్టుకునేవి. దీనితో స్టార్ కమెడియన్ గా గుర్తింపు దక్కింది.
వరుస ఫ్లాపులు
ఇక బ్రహ్మానందం తర్వాత ఆ స్థానం అతడిదే అని అంతా భావిస్తున్న తరుణంలో సునీల్ ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. హీరోగా యు టర్న్ తీసుకున్నాడు. కామెడీ రోల్స్ కి స్వస్తి చెప్పి హీరోగా సినిమాలు చేయడం ప్రారంభించాడు. కొంతకాలం అంతా బాగానే జరిగింది. రెండు మూడు హిట్స్ కూడా పడ్డాయి. ఇక సునీల్ హీరోగా సెటిల్ కావడం ఖాయం అనుకుంటున్న తరుణంలో వరుస ఫ్లాపులు పడ్డాయి.
కమెడియన్ గా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చాడు
దీనితో సునీల్ తిరిగి కామెడీ చిత్రాలు, కమెడియన్ గా రోల్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. దీని గురించి బ్రహ్మానందం ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ.. సునీల్ కమెడియన్ గా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చాడు. లేకుంటే మేమంతా తట్టా బుట్టా సద్దుకుని వెళ్లిపోయేవాళ్ళం అని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేశారు. సునీల్ కమెడియన్ గా అంతలా డామినేట్ చేశారు అని బ్రహ్మానందం చెప్పకనే చెప్పారు.
బ్రహ్మానందం ప్రశంసలు
సునీల్ గొడ్డులా కష్టపడతాడు అని అందుకే నటుడిగా ఎదిగాడు అని బ్రహ్మానందం ప్రశంసలు కురిపించారు. కొత్త కమెడియన్లు రావడంతో బ్రహ్మానందం హవా ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో తగ్గింది. కమెడియన్ సత్య, వెన్నెల కిషోర్ లాంటి వాళ్ళు రాణిస్తున్నారు.