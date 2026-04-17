- OTT Movies: అడవిలో భయంకరమైన ఫారెన్ లేడీ, టైం లూప్ కాన్సెప్ట్ తో కట్టి పడేస్తున్న మలయాళీ థ్రిల్లర్ మూవీ
OTT Movies: అడవిలో భయంకరమైన ఫారెన్ లేడీ, టైం లూప్ కాన్సెప్ట్ తో కట్టి పడేస్తున్న మలయాళీ థ్రిల్లర్ మూవీ
మలయాళం నుంచి వచ్చిన మరో మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను. జీతూ సతీషన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Sambhavam Adhyayam Onnu
ఓటీటీలో రిలీజయ్యే మలయాళీ డబ్బింగ్ చిత్రాలకు తెలుగులో విపరీతమైన ప్రేక్షక ఆదరణ ఉంది. మలయాళీ థ్రిల్లర్ సినిమాలని తెలుగు ప్రేక్షకులు తెగ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మలయాళీ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుందంటే ప్రేక్షకులు మినిమమ్ టైంపాస్ గ్యారెంటీ అని భావిస్తారు. తాజాగా మరో మలయాళీ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది.
ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో
ఆ చిత్రం పేరు సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను. అంటే సంభవం అధ్యాయం ఒకటి అని అర్థం. మలయాళీ దర్శకులు ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో సింపుల్ గా ఒక కథ అనుకుని దానిచుట్టూ డ్రామా, అద్భుతమైన ట్విస్టులు జోడించి సినిమా తీసేస్తారు. దర్శకుడు జీతూ సతీషన్ కూడా అదే చేశారు. సంభవం చిత్రం ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది.
కథ ఏంటంటే
ఆనంద్(అస్గర్ అలీ) అనే పోలీస్ అధికారి కర్ణాటక, కేరళ సరిహద్దుల్లోని ఫారెస్ట్ ప్రాంతానికి బదిలీ అవుతాడు. విధుల్లో చేరడానికి వెళుతున్న క్రమంలో ఆనంద్ ఒక యాక్సిడెంట్ చేస్తారు. ఆ వ్యక్తిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించిన తర్వాత అడవిలో కొందరు యువకులు గొడవపడుతున్నారని తెలుస్తుంది. మరో పోలీస్ అధికారి అశోకన్ తో కలసి ఆనంద్ అడవిలోకి వెళతారు. అక్కడ ఊహించని విధంగా వీరికి ఒక శవం కనిపిస్తుంది. అంతలోనే తనని రక్షించమని, గాయపడ్డానని స్టీఫెన్ అనే పోలీస్ అధికారి వాకీటాకీలో ఆనంద్, అశోకన్ లకు తెలియజేస్తాడు.
మిస్టరీ ఏంటి ?
గాయపడిన స్టీఫెన్ ని కాపాడేందుకు అడివి గురించి పూర్తిగా తెలిసిన రెజీ అనే పోలీస్ తో కలసి ఆనంద్, అశోకన్ బయలుదేరుతారు. అక్కడ వారు మనిషి శరీరం కాకి తల ఉన్న ఒక ఆలయానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ కొన్ని మిస్టరీ అంశాలు వాళ్ళకి ఎదురవుతాయి. ఆ ఆలయం వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి ? స్టీఫెన్ ని కాపాడారా ? కనిపించిన శవం ఎవరిది ? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియాలి అంటే సినిమా చూడాలి.
టైం లూప్ కాన్సెప్ట్
సినిమా ఆధ్యంతం సీట్ ఎడ్జ్ మీద కూర్చోబెట్టేలా ఉంటుంది. మిస్టరీ అంశాలకు దర్శకుడు సతీషన్ టైం లూప్ కాన్సెప్ట్ ని జోడించడం ఈ చిత్రానికి హైలైట్. సినిమా ప్రారంభంలో ఒక ఫారెన్ లేడీని భయంకరంగా చూపించారు. ఆ తర్వాత కథని బిగినింగ్ సీన్స్ తో కనెక్ట్ చేసిన విధానం కూడా బావుంది. పోర్చుగీసు వారు దండెత్తిన అప్పటి పరిస్థితులని కూడా టైం లూప్ కాన్సెప్ట్ తో కనెక్ట్ చేశారు. సినిమాలో అక్కడక్కడా కొంత సాగదీత ఉంటుంది. అది తప్ప మైనస్ ఇంకేమీ లేదు. ఫ్యామిలీ మొత్తం కలసి ఈ చిత్రం చూడొచ్చు. జియో హాట్ స్టార్ లో తెలుగు వెర్షన్ స్టీమింగ్ అవుతోంది. ఐఎండిబి లో ఈ చిత్రానికి 7.3 రేటింగ్ ఉంది.