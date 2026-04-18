Ram Charan: రాంచరణ్ కోసం చివరికి ఆ పని కూడా చేసిన స్టార్ హీరో.. చిరంజీవి ఫస్ట్ తిట్టేది ఆయన్నే
రాంచరణ్ సేఫ్టీ కోసం ఓ స్టార్ హీరో ఫైట్ మాస్టర్ చేయాల్సిన పని చేశారు. ఏమైనా జరిగితే చిరంజీవి గారు అడిగేది మొదట నన్నే అని ఆ హీరో అన్నారు. అసలేం జరిగిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రాంచరణ్ ని చిరంజీవి చిరుత చిత్రంతో చేశారు. తొలి చిత్రంతో డ్యాన్సులు, ఫైట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో చరణ్ మంచి మార్కులు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇక రెండవ చిత్రంపై ఆకాశాన్ని తాకే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దానికి కారణం ఎస్ఎస్ రాజమౌళి. మగధీర చిత్రం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కనీ వినీ ఎరుగని విజయాన్ని ఈ చిత్రం అందుకుంది.
కథని మలుపుతిప్పే రోల్
ఈ చిత్రంలో శ్రీహరి పోషించిన షేర్ ఖాన్ పాత్ర కూడా హైలైట్. శ్రీహరి పాత్ర సెకండ్ హాఫ్ లో ఉంటుంది. కథని మలుపుతిప్పే రోల్ ఆయనది. మగధీర విజయం సాధించిన తర్వాత శ్రీహరి రాంచరణ్ ని ఉద్దేశించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాంచరణ్ ఫైట్ సీన్స్ లో నటిస్తున్నప్పుడు శ్రీహరి సెట్స్ కి వెళ్లి ముందుగా రోప్స్ అన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసేవారట.
ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు కదా
శ్రీహరి మాట్లాడుతూ..నేను సెట్స్ లో స్వయంగా రోప్స్ చెక్ చేసేవాడిని. మీరెందుకు అంకుల్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు కదా అని చరణ్ అనేవాడు. లేదు చరణ్ నీకు ఏమైనా అయితే చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ అడిగేది నన్నే. నాదే ఆ బాధ్యత. శ్రీహరి సెట్ లో ఉండగా కూడా ఇలా జరిగిందా అని నాన్నగారు నన్ను అంటారు అంటూ శ్రీహరి బదులిచ్చారు.
శ్రీహరి ఇంటికి పంపేవారు
శ్రీహరి గారు తనని సొంత కొడుకులా చూసుకున్నారు అని రాంచరణ్ కూడా తెలిపారు. శ్రీహరి, చరణ్ మధ్య బంధం ఆ ఒక్క సినిమా మాత్రమే కాదు. బాడీ బిల్డింగ్, ఫిట్నెస్ కోసం చిరంజీవి.. రాంచరణ్ ని శ్రీహరి ఇంటికి పంపేవారట.
శ్రీహరి గుర్తుకు వస్తారు
శ్రీహరి వద్ద చరణ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ కొంతకాలం తీసుకున్నారు. బాడీ బిల్డింగ్, ఫిట్నెస్ అంటే టాలీవుడ్ లో అందరికీ ముందుగా శ్రీహరి గుర్తుకు వస్తారు. మొత్తంగా మగధీర చిత్రం ఇండస్ట్రీ రికార్డు సాధించి రాంచరణ్ ని స్టార్ గా మార్చింది.