నేను స్టార్ అయింది ఆయన వల్ల కాదు, మర్యాద తెలియదా.. సురేష్ బాబుపై విరుచుకుపడ్డ కమెడియన్
సీనియర్ నటుడు, కమెడియన్ బాబు మోహన్ బహిరంగంగా సురేష్ బాబుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సురేష్ బాబు తనని అవమానించినట్లుగా బాబు మోహన్ తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
రామానాయుడు స్టూడియోలో ఈవెంట్
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తిరుగులేని గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్న కమెడియన్లలో బాబు మోహన్ ఒకరు. ఎన్నో చిత్రాల్లో ఆయన అద్భుతమైన కామెడీ పండించారు. రీసెంట్ గా రామానాయుడు స్టూడియోలో ఓ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి బాబు మోహన్ ని అతిథిగా ఆహ్వానించారు. ఈ ఈవెంట్ లో చింతామణి నాటక ప్రదర్శన జరిగింది.
పెత్తనం అంతా సురేష్ బాబుదే
ఈ కార్యక్రమంలో తనకి తగిన గౌరవం దక్కలేదని బాబు మోహన్ బహిరంగంగా స్టీజీ పైనే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సురేష్ బాబుపై సెటైర్లు వేస్తూ, విమర్శలు చేస్తూ విరుచుకుపడ్డారు. ఈవెంట్ లో సీనియర్ నటుడిగా, మాజీ మంత్రిగా తనకి తగిన గౌరవం, ప్రాధాన్యం దక్కలేదు అని బాబు మోహన్ భావించారు. ఇక్కడ పెత్తనం అంతా సురేష్ బాబుదే కదా.. నన్ను ఇక్కడికి ఇంకెప్పుడూ పిలవకండి అంటూ బాబు మోహన్ మండిపడ్డారు.
రోజుకు 6 షిఫ్టులు
ఈ నేపథ్యంలో బాబు మోహన్ తన సినీ రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడారు. నన్ను నటుడిని చేసింది కోడి రామకృష్ణ, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి. వారిద్దరూ తమ సినిమాల్లో ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చారు. అంకుశం చిత్రంతో నాకు తిరుగులేని గుర్తింపు దక్కింది. ఆ తర్వాత రోజుకు 6 షిఫ్టులు పనిచేసే నటుడిగా బిజీ అయ్యాను.
మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే గా గెలిచా
ఆ తర్వాత ప్రజా ప్రతినిధిగా ప్రజల ఓట్లతో మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే గా గెలిచాను. చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి మూడుసార్లు గెలిచినా ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది ఉన్నారో మీరే లెక్కబెట్టుకోండి. కేబినెట్ మంత్రిగా కూడా పనిచేశాను. చంద్రబాబు గారు మంత్రిగా నా పనితీరుకి 97 మార్కులు ఇచ్చారు. అలా ఎక్కడికి వెళ్లినా అక్కడ మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ సినిమా డైలాగులు కాదు. జీవితంతో పోరాటం చేస్తూ ఎదిగాను.
కనీసం సభా మర్యాద పాటించలేదు
నా కెరీర్ లో ఇప్పటి వరకు 2012 సినిమాల్లో నటించాను. ఇప్పటికీ నటిస్తున్నాను. ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ తో మాట్లాడుతూ.. నాకు రామానాయుడు గారు దైవ సమానులు. ఎన్నో సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇచ్చారు. ఆయన కోసమే ఈ ఈవెంట్ కి వచ్చాను. ఇకపై నన్ను ఇక్కడికి పిలవకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు పెత్తనం సురేష్ బాబు గారిది. రామానాయుడు గారి కంటే సురేష్ బాబు గారు పెద్ద వారు కదా.. కాబట్టి ఈ స్టేజీపై నిలబడడానికి నేను అనర్హుడిని. కనీసం సభా మర్యాద పాటించలేదు. నేను మాజీ మంత్రిని, స్టార్ ని.. ఆయన చేస్తే నేను స్టార్ కాలేదు అంటూ బాబు మోహన్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.