- Home
- Entertainment
- Vijay Sangeetha Divorce: నిశ్చితార్థానికి ముందే విజయ్ అలా చేశాడు.. మొత్తం బయట పెట్టిన సంగీత
Vijay Sangeetha Divorce: నిశ్చితార్థానికి ముందే విజయ్ అలా చేశాడు.. మొత్తం బయట పెట్టిన సంగీత
నటుడు విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించిన నేపథ్యంలో, ఆమె గతంలో విజయ్ గురించి మాట్లాడిన ఓ పాత ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
14
Image Credit : instagram
Sangeetha viral interview about Vijay
ఒకప్పుడు తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ఆదర్శ దంపతులుగా పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్-సంగీత బంధం ఇప్పుడు కోర్టు మెట్లెక్కింది. దాదాపు 30 ఏళ్ల వారి వైవాహిక జీవితం ఇలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. తన భర్తకు మరో నటితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని సంగీత తన విడాకుల పిటిషన్లో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు, గత ఐదేళ్లుగా ఇద్దరూ విడివిడిగానే ఉంటున్నారని ఆమె అందులో తెలిపారు.
24
Image Credit : X
ఏప్రిల్ 20న విచారణ
ఈ కేసు ఏప్రిల్ 20న విచారణకు రానుంది. ఇటీవల ఓ పెళ్లి వేడుకలో విజయ్, త్రిష ఒకే రకమైన దుస్తుల్లో జంటగా కనిపించడం ఇంటర్నెట్లో సంచలనం రేపింది. అయితే, ఇప్పటివరకు ఇరువైపుల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. 'తమిళగ వెట్రి కళగం' పార్టీతో రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్న విజయ్కు ఈ వ్యక్తిగత వివాదం పెద్ద సవాలుగా మారింది.
34
Image Credit : instagram
రాజకీయ ప్రయాణానికి అడ్డంకి
రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, ఈ వివాదం ఆయన రాజకీయ ప్రయాణానికి అడ్డంకిగా మారుతుందా అనే ప్రశ్న పార్టీ వర్గాల్లోనే వినిపిస్తోంది. సంగీత భరణం కింద పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తిని కోరినట్లు వస్తున్న వార్తలు, ఈ కేసు అంత సులభంగా ముగియదనే అనుమానాలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, సంగీత పాత ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.
44
Image Credit : instagram
నిశ్చితార్థానికి ముందే డైమండ్ రింగ్
నిశ్చితార్థానికి ముందే విజయ్ తనకు డైమండ్ రింగ్ ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ చేశాడని, పెళ్లికి ముందు, తర్వాత కూడా ఒకరికొకరు సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చుకునేవాళ్లమని సంగీత ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఒకప్పుడు తీపి గుర్తులుగా ఉన్న ఆ జ్ఞాపకాలే ఇప్పుడు చేదు అనుభవాలుగా మారాయి. రాబోయే రోజుల్లో కోర్టు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తుందోనని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. సినిమా, రాజకీయం, కుటుంబం... ఇలా మూడు వైపులా పోరాడుతున్న విజయ్ తర్వాతి అడుగు ఎలా ఉంటుందో కాలమే చెప్పాలి.
Latest Videos