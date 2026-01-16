- Home
Chiranjeevi కెరీర్ లో టాప్ 5 గ్రాసర్స్..'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రానికి ఆ మూవీని బీట్ చేసే సత్తా ఉందా ?
చిరంజీవి కొత్త సినిమా 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' ఇండియాలో 100 కోట్ల వసూళ్లు దాటింది. 4 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా చిరంజీవి కెరీర్లో నాలుగో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇవిగో చిరంజీవి టాప్ 5 సినిమాలు...
5. గాడ్ ఫాదర్ (2022)
- భారత్ వసూళ్లు: 74.03 కోట్లు
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: 107 కోట్లు
- బడ్జెట్: 100 కోట్లు
- ఫలితం: ఫ్లాప్
మోహన్ రాజా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
4. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (2026)
- భారత్ వసూళ్లు: 101.85 కోట్లు
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: 150 కోట్లు+
- బడ్జెట్: 200 కోట్లు
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా 4 రోజుల్లో 50% బడ్జెట్ రికవరీ చేసింది.
3. ఖైదీ నెం. 150 (2017)
- భారత్ వసూళ్లు: 137.8 కోట్లు
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: 164.10 కోట్లు+
- బడ్జెట్: 75 కోట్లు
- ఫలితం: సూపర్హిట్
వి.వి. వినాయక్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా సూపర్హిట్గా నిలిచింది.
2. వాల్తేరు వీరయ్య (2023)
- భారత్ వసూళ్లు: 161.06 కోట్లు
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: 219 కోట్లు
- బడ్జెట్: 140 కోట్లు
- ఫలితం: సూపర్హిట్
బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ కామెడీ సినిమా సూపర్హిట్ అయింది.
1. సైరా నరసింహారెడ్డి (2019)
- భారత్ వసూళ్లు: 185.10 కోట్లు
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: 246.60 కోట్లు
- బడ్జెట్: 275 కోట్లు
- ఫలితం: ఫ్లాప్
సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ హిస్టారికల్ డ్రామా భారీ బడ్జెట్తో ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
ప్రస్తుతం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం నాలుగు రోజుల్లోనే 190 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. అంటే ఈ సినిమాకి సైరా చిత్రాన్ని అధికమించి చిరంజీవి కెరీర్ లో హైయెస్ట్ గ్రాసర్ గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
