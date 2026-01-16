- Home
- షాకింగ్.. డివోర్స్ అయిన స్టార్ హీరోని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ ? ముహూర్తం ఫిక్స్ అంటూ ఊహాగానాలు
తమిళ సూపర్ స్టార్ ధనుష్, బాలీవుడ్-సౌత్ ఇండియన్ నటి మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. వీరి పెళ్ళికి ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ అయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ధనుష్, మృణాల్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా ?
42 ఏళ్ల ధనుష్, 33 ఏళ్ల మృణాల్ ఠాకూర్ 2026 ఫిబ్రవరి 14న పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని కొన్ని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఇది కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల మధ్య జరిగే ప్రైవేట్ వేడుక అని అంటున్నారు.
వీడియో వైరల్
'సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2' స్పెషల్ స్క్రీనింగ్కు ధనుష్ ముంబై వెళ్లినప్పుడు వీరి బంధంపై ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఇద్దరూ చేతులు పట్టుకున్న వీడియో వైరల్ అయింది. ఒకరి చెవిలో ఒకరు గుసగుసలాడుకుంటూ కనిపించారు.
Dhanush and Mrunal Thakur are dating? pic.twitter.com/ItWYJdsm8a
— Aryan (@Pokeamole_) August 3, 2025
మృణాల్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో..
ధనుష్ 'తేరే ఇష్క్ మే' సినిమాలో లేకపోయినా, ఆ సినిమా ర్యాప్-అప్ పార్టీకి మృణాల్ హాజరైంది. అంతేకాకుండా, ధనుష్ ఇద్దరు సోదరీమణులను మృణాల్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వడం కూడా ఈ వార్తలకు బలం చేకూర్చింది.
ధనుష్, మృణాల్ డేటింగ్
కొన్ని మీడియా సంస్థల్లో వస్తున్న కథనాల ప్రకారం ధనుష్, మృణాల్ డేటింగ్లో ఉన్నారు. కానీ మృణాల్ ఈ వార్తలను ఖండించింది. ధనుష్ కేవలం మంచి స్నేహితుడని, అజయ్ దేవగణ్ ఆహ్వానం మేరకే ముంబై వచ్చాడని చెప్పింది. ధనుష్ ఇంకా స్పందించలేదు.
2024లో విడాకులు
ధనుష్ 2004లో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి యాత్ర (20), లింగ (16) అనే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. 2022లో విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించి, 2024లో విడాకులు తీసుకున్నారు.