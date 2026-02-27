- Home
మ్ చరణ్ దర్శకుడితో ప్రభాస్ సినిమా? ప్రస్తుతం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తున్న మాట ఇదే. చిన్న దర్శకులకు పాన్ఇండియా సినిమా అవకాశాలు ఇచ్చి.. ఇబ్బందుల్లో పడుతున్న ప్రభాస్.. ఈసారి రామ్ చరణ్ తో భారీ సినిమా చేసిన దర్శకుడికి అవకాశం ఇచ్చాడట. ఎవరతను? నిజమెంత?
రామ్ చరణ్ దర్శకుడితో ప్రభాస్ సినిమా?
వరుసగా పాన్ఇండియా సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నారు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఈ ఇద్దరు హీరోలతో సిమాలు చేయడం కోసం పెద్ద పెద్ద దర్శకులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురు చూస్తుంటారు. కథలు తయారు చేసుకుని మరీ.. అపాయింట్ మెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు.
ఈక్రమంలో ప్రభాస్ వరుసగా సినిమాలు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు. నాలుగు సినిమాలు లైన్ లో ఉండగానే.. మరికొన్ని కథలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తున్నాడట. ఈక్రమంలో రామ్ చరణ్ దర్శకుడికి ప్రభసా్ అవకాశం ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.
ఫస్ట్ సినిమాతోనే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు..
టాలీవుడ్లో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్పై పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చీ రావడంతోనే.. ఫస్ట్ మూవీ ఉప్పెన తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, ఇప్పుడు మరో పెద్ద అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నాడనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
సుకుమార్ శిష్యుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన బుచ్చిబాబు, తొలి చిత్రంతోనే గుర్తింపు తెచ్చుకుని స్టార్ దర్శకుల జాబితాలో చోటు సంపాదించాడు. రెండో సినిమా చేయడానికి టైమ్ పట్టినా.. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తో పెద్ది సినిమా చేస్తూ.. దేశ వ్యాప్తంగా చూపు తన వైపు తిప్పుకున్నాడు.
బుచ్చిబాబుకు ప్రభాస్ అవకాశం ఇచ్చాడా?
భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కుతోన్న పెద్ది సినిమాపై అంచనాలు కూడా భారీస్థాయిలోనే నెలకొన్నాయి. పెద్ది ఏప్రిల్ 30న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే బుచ్చిబాబుకు మరో బిగ్ ఆఫర్ వచ్చిందనే టాక్ టాలీవుడ్ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది.యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బుచ్చిబాబుతో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడన్న టాక్ ఉంది. అందుకు ఓ కారణం కూడా ఉందని ఇండస్ట్రీ లో టాక్.
నిర్మాతను దృస్టిలో ఉంచుకుని..
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ వరుసగా నాలుగైదు సినిమాలు లైన్ చేశాడు.. ఆయన లైనప్లో “స్పిరిట్”, “కల్కి-2”, “ఫౌజీ”, “సలార్-2” వంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయ్యి డిజాస్టర్ అయ్యింది ది రాజాసాబ్ సినిమా.
ఈ సినిమా ఫలితం నిరాశ కలిగించడంతో.. నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ కు మరో అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రభాస్ నిర్ణయించుకున్నాడనే ప్రచారం జరుగుతోంది.ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ 2027లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ప్రభాస్ హీరోగా, టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మాతగా రూపొందే ఈ చిత్రానికి దర్శకుడిగా బుచ్చిబాబు పేరును పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం.
క్రేజీ కాంబినేషన్ పై అభిమానుల్లో చర్చ..
ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్తో చేస్తున్న పెద్ది పనులు పూర్తయ్యాక, బుచ్చిబాబు ప్రభాస్ సినిమా స్క్రిప్ట్ పనులను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక ఈ సినిమా భారీ బడ్జెట్తో రూపొందనుందని, ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ People Media Factory బ్యానర్లో నిర్మాణం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
ప్రభాస్ ఈ బ్యానర్లో మరోసారి సినిమా చేయబోతున్న నేపథ్యంలో, ఈ ప్రాజెక్ట్ను పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని సమాచారం. ఈ విషయంలో నిజం ఎంతో తెలియదు కానీ.. ప్రభాస్ – బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందా అని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు.