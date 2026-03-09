- Home
- ఒకవైపు స్నేహితుడు, మరోవైపు దళపతి విజయ్ తండ్రి.. ఇద్దరి కోసం కథ కూడా వినకుండా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన చిరు
దళపతి విజయ్ తండ్రికి, మెగాస్టార్ చిరంజీవికి మంచి అనుబంధం ఉంది. వీరిద్దరి కాంబోలో 3 సినిమాలు వచ్చాయి. ఓ చిత్రాన్ని చిరంజీవి కనీసం కథ వినకుండా చేశారట. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దళపతి విజయ్ తండ్రి
తమిళ స్టార్ దళపతి విజయ్ ప్రస్తుతం రాజకీయాలతో, వ్యక్తిగత విషయాలతో ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. విజయ్ తండ్రి ఎస్ ఏ చంద్రశేఖర్ సౌత్ లో పేరుగాంచిన మంచి దర్శకుడు. అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కూడా ఆయన సినిమా చేశారు. వీరిద్దరి కాంబోలో దేవాంతకుడు చిత్రం తెరకెక్కింది.
చిరంజీవి తన స్నేహితుడి నిర్మాణంలో
చిరంజీవి స్నేహితుడు, ప్రముఖ నిర్మాత, నటుడు జివి నారాయణ రావు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన తెర వెనుక సంగతులని చిరంజీవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి కనీసం చిరంజీవి కథ కూడా వినకుండా అంగీకరించారట.
అందుకే కథ కూడా వినకుండా
దానికి కారణం నారాయణ రావే అని చిరంజీవి అన్నారు. నారాయణ రావు దర్శకుడితో కలసి కథ బాగా వచ్చేవరకు కాంప్రమైజ్ కాలేదు. కథ విషయంలో నారాయణరావు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు అని నాకు తెలుసు. అందుకే కథ వినకుండా ఒప్పుకున్నా.
విజయశాంతి హీరోయిన్
అదే విధంగా దరకుడు ఎస్ ఏ చంద్రశేఖర్ పై కూడా నమ్మకం ఉందని చిరంజీవి అన్నారు. ఈ మూవీలో విజయశాంతి హీరోయిన్ గా నటించగా.. ఈ చిత్ర నిర్మాత నారాయణ రావు, గొల్లపూడి మారుతీరావు లాంటి వారు కీలక పాత్రలో మెరిశారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం
ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత నారాయణ రావు నిర్మాణంలోనే చిరంజీవి మరో సినిమా చేశారు. ఆ మూవీ మరేదో కాదు యముడికి మొగుడు. ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా సంచలనం సృష్టించింది.