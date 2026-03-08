- Home
- Vijay Trisha: ఇదేం ఆట? ఆ విషయాలు నాలుగు గోడల మధ్యే ఉంచుకో.. విజయ్ పై పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్టర్ కామెంట్స్
Thalapathy Vijay: వ్యక్తిగత విషయాలను బయటపెట్టాలా? ఎవరి మీద పగ తీర్చుకుంటున్నారు? అంటూ నటుడు, దర్శకుడు సముద్రఖని చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
Image Credit : X
ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ దర్శకత్వంలో..
చెన్నైలోని ఎంఆర్సి నగర్లో ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'టెస్లా' సినిమా పూజా కార్యక్రమం ఇటీవల జరిగింది. ఈ వేడుకకు దర్శకుడు బాల, నటుడు సముద్రఖని, సీమాన్, దర్శకుడు ఆర్వీ ఉదయకుమార్ వంటి పలువురు ప్రముఖులు ప్రత్యేక అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
Image Credit : PTI
విజయ్ రాజకీయాల గురించి చర్చ
కార్యక్రమం ముగిశాక, విజయ్ రాజకీయాల గురించి చర్చ మొదలైంది. అప్పుడు సముద్రఖని తన అసంతృప్తిని బయటపెట్టారు. 'ఇదేం ఆట? వ్యక్తిగత విషయాలను బయటపెట్టాలా? ఎవరి మీద పగ తీర్చుకుంటున్నారు? అంతా సవ్యంగానే సాగుతుంటే ఇప్పుడు పార్టీలోని సపోర్టర్స్ వెళ్లిపోతున్నారు' అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Image Credit : stockPhoto
సముద్రఖని ఆవేదనతో ..
సముద్రఖని ఆవేదనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దర్శకులు ఆర్వీ ఉదయకుమార్, బాల ఆయన పక్కనే ఉన్నారు. ఇటీవల దర్శకుడు అమీర్ కూడా విజయ్ తీరును తీవ్రంగా విమర్శించారు. భార్యకు విడాకులిచ్చి మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవడాన్ని అమీర్ తప్పుబట్టారు. ఇలా సినీ వర్గాల్లోనే విజయ్ చర్యలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ఇది ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు పెద్ద దెబ్బ అని అంటున్నారు.
Image Credit : X
విడాకుల వ్యవహారం
అయితే, మహిళా దినోత్సవ వేడుకలో విజయ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ వివాదాల గురించి ఫీల్ అవ్వొద్దని అభిమానులను కోరారు. 'ఆ సమస్యలకు అంత సీన్ లేదు. మనం ప్రజాసేవపై దృష్టి పెడదాం' అని చెప్పారు. సంగీతను అస్సలు పట్టించుకోవద్దని ఆయన చెప్పడం మరో చర్చకు దారితీసింది. ఈ విడాకుల వ్యవహారం విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తును ఎంతలా దెబ్బతీస్తుందో వచ్చే నెల ఎన్నికల్లో తేలిపోనుంది.
