Vijay Controversy: అంత సీన్ లేదా.. దళపతి విజయ్కి హీరోయిన్ క్రేజీ కౌంటర్
Vijay Controversy: నటుడు విజయ్ విడాకుల రూమర్స్ మధ్య, మహిళా దినోత్సవం రోజు ఆయన చేసిన కామెంట్స్ వివాదాస్పదమయ్యాయి. 'అంత సీన్ లేదు' అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి తీవ్రంగా స్పందించారు.
వివాదాలకు కేరాఫ్గా నిలుస్తోన్న విజయ్
తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్ చుట్టూ ఇప్పుడు రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా హిట్ సినిమాలతో అభిమానులను అలరించిన విజయ్, ఇటీవల తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రకటించి వార్తల్లో నిలిచారు. తన పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK)తో పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇకపై సినిమాలు చేయనని కూడా ముందే చెప్పారు. దీంతో అభిమానులు నిరాశపడినా, ఆయన రాజకీయ రంగ ప్రవేశంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
విడాకులు కోరిన విజయ్ భార్య సంగీత
విజయ్ ఇంట్లోనే ఉండనివ్వాలని కోర్ట్ కి వెళ్లిన సంగీత
ఈ కేసు విచారణ ఏప్రిల్ 20న జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అదే సమయంలో, విడాకుల కోసం విజయ్ తన భార్యకు సుమారు రూ.250 కోట్ల భరణం ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో వార్తలు వ్యాపిస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో ఇది హాట్ టాపిక్గా మారింది. విడాకుల కేసు తేలే వరకు తాము ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న ఇంట్లోనే ఉండేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సంగీత మరో పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
హీరోయిన్తో విజయ్కి సంబంధం
ఈ పిటిషన్లో, నటుడు విజయ్కి మరో నటితో సంబంధం ఉందని ఆరోపణలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఆరోపణలపై ఇప్పటివరకు విజయ్ నుంచి, ఆయన ప్రతినిధుల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయినప్పటికీ, ఈ విషయం సినిమా ఇండస్ట్రీలో, సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో, మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ మాట్లాడారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న వివాదాలను ఆయన నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.
విజయ్ కామెంట్స్ పై విమర్శలు
ఈ వివాదాల విషయంలో అభిమానులు బాధపడొద్దని ఆయన అన్నారు. 'ఇప్పుడు నడుస్తున్న కొన్ని సమస్యల వల్ల మీరు బాధపడటం నాకు ఇష్టం లేదు. దాన్ని నేను చూసుకుంటా. హర్ట్ అవ్వకండి... అంత 'వర్త్' లేదు (అంత సీన్ లేదు)' అని విజయ్ తన ప్రసంగంలో అన్నారు. విజయ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. కొందరు ఆయన మాటలను సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు. దీంతో ఈ విషయం మళ్లీ హాట్ టాపిక్గా మారింది.