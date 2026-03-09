- Home
Top 10 Netflix Movies: నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్న టాప్ 10 సినిమాలు చూస్తే, మొదటి స్థానంలో సంచలనాత్మక మూవీ ఉండగా, టాప్ 10లో తెలుగు కామెడీ సినిమా దుమ్ములేపుతుంది. ఆ చిత్రాలేంటో చూస్తే.
ఇండియా వైడ్గా మొదటి స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోన్న `ధురంధర్`
నెట్ ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఇటీవల కాలంలో సంచలనాత్మకంగా నిలిచిన మూవీ `ధురంధర్` ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇండియా వైడ్గా ఇది రచ్చ చేస్తోంది. ఈ నెల 19న `ధురంధర్ 2` రిలీజ్ కాబోతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మొదటి పార్ట్ ఓటీటీలో రచ్చ చేస్తుండటం విశేషం. రణ్వీర్ సింగ్, ఆర్ మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. యాక్షన్ ప్రధానంగా సాగే మూవీ ఇది. మొదటి భాగంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.1300కోట్లు వసూలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
నాల్గో స్థానంలో `అమర కావ్యం` ట్రెండింగ్
రెండో స్థానంలో `తస్కరేః ది స్మగ్లర్స్ వెబ్` అనే వెబ్ సిరీస్ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇది జనవరి 14న స్ట్రీమింగ్ అయ్యింది. మూడో స్థానంలో కపిల్ శర్మ నిర్వహిస్తున్న `ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్` షో ట్రెండ్ అవుతుంది. నాల్గో స్థానంలో ధనుష్, కృతి సనన్ నటించిన `తేరే ఇష్క్ మెయిన్` అనే మూవీ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇది బాక్సాఫీసు వద్ద పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కానీ ఓటీటీలో మాత్రం చాలా రోజులుగా ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం. దీన్ని తెలుగులో `అమర కావ్యం` పేరుతో రిలీజ్ చేశారు.
ఐదో స్థానంలో ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ `విత్ లవ్`
టాప్ 5లో తమిళ మూవీ ఉంది. ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ నిర్మించిన `విత్ లవ్` అనే సినిమా ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇందులో అభిషన్, జీవిత్, అనస్వర రాజన్, అజు వర్గేషీ, హరీష్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ట్రేండీ లవ్ స్టోరీగా రూపొందిన ఈ మూవీకి మదన్ దర్శకుడు. ఫిబ్రవరి 6న విడుదలైన ఈ మూవీ డీసెంట్ కలెక్షన్లని రాబట్టింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో సైతం ఆకట్టుకుంటోంది. మంచి వ్యూస్ని రాబట్టుకుంటోంది. ఆరో స్థానంలో `స్ట్రేంజర్ థింగ్స్` అనే అమెరికన్ సిరీస్ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఏడో స్థానంలో కూడా `బ్రిడ్జేర్టన్` అనే వెబ్ సిరీస్ ట్రెండ్ అవుతుంది.
ఎనిమిదో స్థానంలో `జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3` ట్రెండ్
ఎనిమిదో స్థానంలో బాలీవుడ్ మూవీ `జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3` ట్రెండ్ అవుతుంది. అక్షయ్ కుమార్ నటించిన చిత్రమిది. థియేటర్లలో యావరేజ్గా ఆడింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాత్రం దుమ్మురేపుతోంది. చాలా రోజులుగా ఇది టాప్ 10లో ఉంటుంది. ఇక 9వ స్థానంలో `వన్ పీస్` అనే సిరీస్ ట్రెండ్ అవుతుంది.
నెట్ ఫ్లిక్స్ టాప్ 10లో తెలుగు మూవీ `అనగనగా ఒక రాజు`
టాప్ 10లో పదవ స్థానంలో తెలుగు సినిమా దుమ్మురేపుతోంది. నవీన్ పొలిశెట్టి హీరోగా నటించిన `అనగనగా ఒక రాజు` మూవీ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ట్రెండ్ అవుతుంది. మారి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరీ హీరోయిన్గా నటించింది. నాగవంశీ నిర్మించారు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై బంపర్ హిట్ సాధించింది. వంద కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లు చేసినట్టు సమాచారం. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ దుమ్ములేపుతుండటం విశేషం. ఇండియా వైడ్గా ఈ మూవీ సత్తా చాటుతోంది.