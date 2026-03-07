- Home
- Vijay Sangeetha Case: ఇంట్లోకి రానివ్వట్లేదు, ఆస్తిలో సగం నాదే.. భర్త విజయ్పై సంగీత కొత్త పిటిషన్!
తమిళ నటుడు విజయ్ తనను నీలాంగరైలోని ఇంట్లోకి రానివ్వడం లేదని ఆరోపిస్తూ ఆయన భార్య సంగీత చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో కొత్త పిటిషన్ వేశారు. ఆస్తిలో తనకు సగం వాటా ఉందని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.
Image Credit : instagram
Vijay and Sangeetha Divorce Case
తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ అధినేత విజయ్, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టుకెక్కడం పెద్ద దుమారం రేపింది. ఇప్పుడు ఇంట్లోకి రానివ్వడం లేదంటూ ఆమె మరో పిటిషన్ వేశారు.
Image Credit : Asianet News
ఏప్రిల్ 20న పిటిషన్ విచారణ
విడాకులు కోరుతూ సంగీత మొదట చెంగల్పట్టు కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఈ కేసును ఫ్యామిలీ కోర్టుకు మార్చారు. ఏప్రిల్ 20న ఈ పిటిషన్ విచారణకు రానుంది. ఈ లోపే, తనను నీలాంగరై ఇంట్లోకి అనుమతించాలని కోరుతూ సంగీత కొత్త పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
Image Credit : X
పెళ్లై 26 ఏళ్లు అయింది
“నాకు, విజయ్కు పెళ్లై 26 ఏళ్లు అయింది. మాకు ఒక అబ్బాయి, ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు. పెళ్లైనప్పటి నుంచి 26 ఏళ్లుగా ఆయన్ని నేను ప్రేమగా, చాలా బాగా చూసుకున్నాను” అని సంగీత తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
Image Credit : instagram
ఆస్తిలో నాకు సగం హక్కు
“విజయ్ భార్యగా, ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా ఆయన ఆస్తిలో నాకు సగం హక్కు ఉంది. నేను బ్రిటన్ పౌరురాలిని, లండన్లో ఉంటాను. నాకు చెన్నైలో ఇల్లు లేదు. కాబట్టి నీలాంగరై ఇంట్లో ఉండేందుకు నన్ను అనుమతించాలి” అని సంగీత తన పిటిషన్లో కోరారు.
Image Credit : stockPhoto
ఇంట్లో ఉండే హక్కు లేదని..
విడాకుల కోసం కోర్టుకు వెళ్లినందున నీలాంగరై ఇంట్లో ఉండే హక్కు లేదని విజయ్ తన లాయర్ల ద్వారా బెదిరించాడని సంగీత ఆరోపించారు. అందుకే, నీలాంగరై ఇంట్లో తనకు రక్షణ కల్పించి, అక్కడ నివసించే హక్కు ఇవ్వాలని కోరుతూ చెంగల్పట్టు కోర్టులో కొత్త పిటిషన్ వేశారు.
