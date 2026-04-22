Upcoming Movies: 7 సినిమాల రిలీజ్ డేట్స్ వచ్చేశాయ్.. బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల జాతర
రాబోయే రోజుల్లో థియేటర్లలో దుమ్మురేపే సినిమాలు రాబోతున్నాయి. బాలీవుడ్ నుంచి సౌత్ వరకు కొన్ని క్రేజీ సినిమాల రిలీజ్ డేట్స్ తాజాగా బయటకొచ్చాయి. ఈ లిస్టులో యాక్షన్, రొమాన్స్, హారర్.. ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి.
అప్కమింగ్ సినిమాల రిలీజ్ డేట్స్
ఆఖరి సవాల్
సంజయ్ దత్ థ్రిల్లర్ సినిమా 'ఆఖరి సవాల్' మే 8న థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఈ సినిమాలో అమిత్ సాధ్, నమాషి చక్రవర్తి, సమీరా రెడ్డి, త్రిధా చౌదరి, నీతూ చంద్ర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అభిజీత్ మోహన్ వరంగ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి ఉత్కర్ష్ నైతాని కథ రాశారు. నిఖిల్ నందా, సంజయ్ దత్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
కట్టలన్
'కట్టలన్' ఒక మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా. ఇది మే నెలలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించగా, షరీఫ్ మహమ్మద్ నిర్మించారు. ఇందులో ఆంటోనీ వర్గీస్, కబీర్ దుహన్ సింగ్, సునీల్, జగదీష్, సిద్ధిఖీ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
హాంటెడ్ 3డి: ఎకోస్ ఆఫ్ ది పాస్ట్
డైరెక్టర్ విక్రమ్ భట్ కొత్త హారర్ సినిమా 'హాంటెడ్ 3D: ఎకోస్ ఆఫ్ ది పాస్ట్' జూన్ 12న రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో మిమో చక్రవర్తి, చేతనా పాండే, శ్రుతి ప్రకాష్, గౌరవ్ బాజ్పాయ్, ప్రణీత్ భట్, హేమంత్ పాండే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవల దీని మోషన్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
ఆవారాపన్ 2
ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ నటిస్తున్న 'ఆవారాపన్ 2' సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించారు. నితిన్ కక్కర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
వాల్మీకి రామాయణం
'వాల్మీకి రామాయణం' అనేది భావనా తల్వార్ దర్శకత్వం వహించిన హిందీ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ సినిమా. ఇది అక్టోబర్ 2న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా అసలైన వాల్మీకి రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ఇందులో రాముడి వనవాసం, సీతాపహరణం, హనుమంతుడితో కలయిక వంటి కథను చూపిస్తారు.
యే ప్రేమ్ మోల్ లియా
డైరెక్టర్ సూరజ్ బర్జాత్యా రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా 'యే ప్రేమ్ మోల్ లియా' నవంబర్ 27న విడుదల కానుంది. రాజ్శ్రీ ప్రొడక్షన్స్, మహావీర్ జైన్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, శర్వరీ వాఘ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
NTRNeel సినిమా
జూనియర్ ఎన్టీఆర్, డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న #NTRNeel సినిమా 2026లో విడుదల కావడం లేదు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తున్నాయి. 2027లో విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను మే 20న విడుదల చేయనున్నారు.