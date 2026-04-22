- కొత్త పెళ్లికూతురు, రాత్రంతా ఐటెం సాంగ్ చేసి ఉదయాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. 20 ఏళ్ళ కుర్రాడితో
కొత్త పెళ్లికూతురు, రాత్రంతా ఐటెం సాంగ్ చేసి ఉదయాన్నే పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. 20 ఏళ్ళ కుర్రాడితో
స్టార్ హీరోయిన్ రమ్యకృష్ణకి విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది. వర్క్ కోసం ఆమెకి ఆ కష్టం తప్పలేదు. ఉదయాన్నే తన పెళ్లి జరగాల్సి ఉండగా రాత్రంతా ఐటెం సాంగ్ చేసిందట.
Ramya Krishnan
హీరోయిన్లకు పాపులారిటీ ఉంటే అస్సలు తీరిక ఉండదు. స్టార్ డమ్ ఉన్నప్పుడు ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాల్లో ఛాన్సులు వస్తాయి. ఆ సినిమాలకు డేట్లు అడ్జస్ట్ చేయలేక హీరోయిన్లు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కనీసం వ్యక్తిగత పనులకు కూడా వారికి సమయం ఉండదు. ఒకప్పటి అగ్ర నటి, ఇప్పటికీ రాణిస్తున్న రమ్యకృష్ణకి లాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది.
సింహాద్రి చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ ఐటెం సాంగ్
కానీ ఆమెకి ఎదురైనా సిట్యుయేషన్ ఇంకా విచిత్రమైనది. అసలు ఈ ప్రపంచంలోనే ఏ హీరోయిన్ ఎదుర్కొన్నన్ని సంఘటన ఆమెకి ఎదురైంది. ఎన్టీఆర్ సింహాద్రి చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ ఐటెం సాంగ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీతో ఎన్టీఆర్ టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని స్టార్ గా అవతరించాడు.
ఉదయాన్నే నా పెళ్లి
ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ తో కలసి రమ్యకృష్ణ చిన్నది అమ్మే చీకులు కావాలా అనే సాంగ్ లో చిందులు వేసింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో రమ్యకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా సింహాద్రి చిత్రంలో ఆ సాంగ్ ని నైట్ మొత్తం షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఉదయాన్నే నా పెళ్లి ఉంది. అయినప్పటికీ నేను రెస్ట్ తీసుకోలేదు. రాత్రి 2 గంటల వరకు షూటింగ్ లో పాల్గొని ఆ తర్వాత పెళ్ళికి వెళ్ళాను అని రమ్యకృష్ణ తెలిపారు.
ఇలాంటి త్యాగాలు తప్పవు
వర్క్ కోసం కొన్నిసార్లు ఇలాంటి త్యాగాలు తప్పవు అని రమ్యకృష్ణ తెలిపారు. రమ్యకృష్ణ ఆ తర్వాత నా అల్లుడు అనే చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ తో కలసి నటించింది. ఆ మూవీలో తారక్ కి ఆమె అత్త పాత్రలో మెరిసింది.
ఇప్పటికీ రమ్యకృష్ణ టాలీవుడ్ లో బిజీ ఆర్టిస్ట్
రమ్యకృష్ణ 33 ఏళ్ళ వయసులో డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక కుమారుడు సంతానం. ఇప్పటికీ రమ్యకృష్ణ టాలీవుడ్ లో బిజీ ఆర్టిస్ట్ గా రాణిస్తున్నారు. బాహుబలి చిత్రంతో ఆమెకి పాన్ ఇండియా గుర్తింపు దక్కింది. సింహాద్రి మూవీ సమయానికి ఎన్టీఆర్ వయసు 20 ఏళ్ళు కాగా.. రమ్యకృష్ణ వయసు 33.