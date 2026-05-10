2026 Biggest Flops: బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్ మూవీస్ లిస్ట్ లో పవన్, ప్రభాస్ సినిమాలు.. దారుణంగా దెబ్బ తీశాయిగా
2026 సంవత్సరం మొదలై ఐదు నెలలు గడిచింది. ఇప్పటివరకు బాలీవుడ్, సౌత్ ఇండస్ట్రీల నుంచి చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపగా, కొన్ని భారీ అంచనాలతో వచ్చి డిజాస్టర్లుగా మిగిలాయి.
2026లో ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు
2026లో బాలీవుడ్, సౌత్ ఇండస్ట్రీలలో కొన్ని సినిమాలను ప్రేక్షకులు నిర్మొహమాటంగా తిరస్కరించారు. మేకర్స్కు భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి...
1. హ్యాపీ పటేల్: ఖతర్నాక్ జాసూస్
సినిమా- హ్యాపీ పటేల్: ఖతర్నాక్ జాసూస్
భాష- హిందీ
బడ్జెట్- 25-30 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్- 6.21 కోట్లు
ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్- 5.15 కోట్లు
నటీనటులు- వీర్ దాస్, అమీర్ ఖాన్, మోనా సింగ్, ఇమ్రాన్ ఖాన్
2. ది రాజా సాబ్
సినిమా- ది రాజా సాబ్
భాష- తెలుగు
బడ్జెట్- 350 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్- 208.6 కోట్లు
ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్- 174.4 కోట్లు
నటీనటులు- ప్రభాస్, సంజయ్ దత్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిధి కుమార్, జరీనా వహాబ్.
3. ఓ రోమియో
సినిమా- ఓ రోమియో
భాష- హిందీ
బడ్జెట్- 100 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్- 95.8 కోట్లు
ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్- 71.6 కోట్లు
నటీనటులు- షాహిద్ కపూర్, తృప్తి డిమ్రి, నానా పటేకర్, అవినాష్ తివారీ, తమన్నా భాటియా, దిశా పటానీ, ఫరీదా జలాల్.
4. ఇక్కీస్
సినిమా- ఇక్కీస్
భాష- హిందీ
బడ్జెట్- 50 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్- 41.8 కోట్లు
ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్- 38.3 కోట్లు
నటీనటులు- అగస్త్య నంద, ధర్మేంద్ర, అస్రానీ, జైదీప్ అహ్లావత్, సిమర్ భాటియా.
5. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
సినిమా- ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
భాష- తెలుగు
బడ్జెట్- 150 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్- 96.2 కోట్లు
ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్- 83.7 కోట్లు
నటీనటులు- పవన్ కళ్యాణ్, రాశి ఖన్నా, శ్రీలీల, ఆర్ పార్తిబన్, రాంకీ, గౌతమి, నవాబ్ షా, రావు రమేష్, జయప్రకాష్.
6. పరాశక్తి
సినిమా- పరాశక్తి
భాష- తమిళ్
బడ్జెట్- 120 కోట్లు
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్- 85.2 కోట్లు
ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్- 62.4 కోట్లు
నటీనటులు- శివకార్తికేయన్, రవి మోహన్, అధర్వ, శ్రీలీల, రానా దగ్గుబాటి, సంధ్యా మృదుల్, పృథ్వీ రాజన్.