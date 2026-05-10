- Venkatesh రెమ్యునరేషన్ 2.5 కోట్లు, సైడ్ క్యారెక్టర్ కోసం శోభన్ బాబు 2 కోట్లు అడిగారా? మిస్సైన బ్లాక్ బస్టర్
విక్టరీ వెంకటేష్, శోభన్ బాబు కాంబోలో ఒక చిత్రం మిస్సయింది. ఆ మూవీకి శోభన్ బాబు ఏకంగా 2 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేశారట. ఇంత ఆ సినిమా ఏంటి ? చివరికి శోభన్ బాబు ఎందుకు నటించలేదు అనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.
విక్టరీ వెంకటేష్ చివరగా సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రంలో నటించారు. ఈ మూవీ వెంకీ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం వెంకటేష్.. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో ఆదర్శకుటుంబం అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. దాదాపు 22 ఏళ్ళ తర్వాత వెంకీ, త్రివిక్రమ్ కాంబోలో సినిమా రూపొందుతోంది. నువ్వు నాకు నచ్చావ్ చిత్రానికి త్రివిక్రమ్ రచయితగా పనిచేశారు. ఆ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది.
ఆ తర్వాత 2004లో మల్లీశ్వరి చిత్రానికి కూడా త్రివిక్రమ్ రచయితగా చేశారు. ఈ రెండు చిత్రాల్లో కామెడీ పంచ్ లు ఒక రేంజ్ లో ఉంటాయి. వెంకటేష్ ని త్రివిక్రమ్ తొలిసారి ఆదర్శకుటుంబం చిత్రంతోనే డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు నాకు నచ్చావ్ చిత్రం విషయంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటనని నిర్మాత స్రవంతి రవి కిషోర్ రివీల్ చేశారు.
స్రవంతి రవి కిషోర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. నువ్వు నాకు నచ్చావ్ చిత్రంలో హీరోయిన్ తండ్రి పాత్ర కోసం ముందుగా శోభన్ బాబుని అనుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రకాష్ రాజ్ స్థానంలో శోభన్ బాబు నటించాల్సింది. శోభన్ బాబు గారిని అడిగితే ఆయన రెమ్యునరేషన్ 2 కోట్ల వరకు డిమాండ్ చేశారు.
వాస్తవానికి ఆయనకు అంత రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వరు. ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం ఇష్టం లేక పరోక్షంగా అంత పెద్ద మొత్తంలో రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేసినట్లు స్రవంతి రవికిశోర్ పేర్కొన్నారు. నువ్వు నాకు నచ్చావ్ చిత్రానికి వెంకటేష్ తీసుకున్న రెమ్యునరేషన్ 2.5 కోట్లు అని తెలుస్తోంది. కానీ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్ర కోసం శోభన్ బాబు 2 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు.
దీనితో చివరికి ప్రకాష్ రాజ్ ని ఆ పాత్రకి ఎంపిక చేశారు. తెలుగు సినిమాల్లో బుల్లితె రపై అత్యధిక ప్రేక్షకాదరణ పొందిన చిత్రాల్లో నువ్వు నాకు నచ్చావ్ ఒకటి. కామెడీ సన్నివేశాలు కడుపుబ్బా నవ్వించేలా ఉంటాయి.