- Anushka Shetty: అనుష్క శెట్టి కెరీర్ లో 5 చెత్త సినిమాలు..ఆ రెండు చిత్రాల జోలికి వెళ్లకుండా ఉండాల్సింది
అనుష్క శెట్టి తన కెరీర్ నటించిన 5 చెత్త సినిమాల వివరాలు ఈ కథనంలో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని స్టార్ హీరోలతో నటించిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ చిత్రాలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
అనుష్క శెట్టి సౌత్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. బాహుబలి చిత్రంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అనుష్క శెట్టి తన కెరీర్ లో బాహుబలి, అరుంధతి ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్లో నటించింది. ఆమె కెరీర్ కొన్ని చెత్త సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. అస్త్రం నుంచి సైజు జీరో వరకు అనుష్క చేయకుండా ఉండాల్సిన 5 ఫ్లాప్ సినిమాల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అస్త్రం
సూపర్, మహానంది లాంటి క్రేజీ సినిమాల తర్వాత అనుష్క అస్త్రం అనే మూవీలో నటించింది. మంచు విష్ణు సరసన నటించిన ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయింది. అనుష్కకి ఈ చిత్రం ఏమాత్రం ఉపయోగపడలేదు.
ఒక్క మగాడు
అసలు ఈ చిత్రానికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నానా అని అనుష్క సైతం ఓ ఇంటర్వ్యూలో బాధపడింది. తాను చేసిన చెత్త సినిమాల్లో ఒక్క మగాడు ఒకటి అని అనుష్క ఓపెన్ గా చెప్పేసింది. బాలకృష్ణ హీరోగా వైవిఎస్ చౌదరి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం డిజాస్టర్ కావడం మాత్రమే కాదు విమర్శలపాలైంది.
బలాదూర్
రవితేజ, అనుష్క శెట్టి ఈ మూవీలో జంటగా నటించారు. సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. అనుష్క పాత్ర ఈ చిత్రంలో గ్లామర్ కి మాత్రమే పరిమితం.
నాగవల్లి
చంద్రముఖి చిత్రానికి సీక్వెల్ తరహాలో డైరెక్టర్ పి వాసు ప్రయోగం చేశారు. నాగవల్లి అనే చిత్రం తెరకెక్కించారు. వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీలో అనుష్క ఫిమేల్ లీడ్ గా నటించింది. సినిమా ఏమాత్రం ఆకట్టుకోలేకపోయింది.
సైజు జీరో
ఈ చిత్రం కోసం అనుష్క బరువు పెరిగి చాలా కష్టపడింది. ఈ సినిమా కోసం అనుష్క ప్రాణమే పెట్టింది అని చెప్పొచ్చు. కానీ సైజు జీరో చిత్రం నిరాశ పరిచింది. బరువు పెరగడం వల్ల ఆ తర్వాత తగ్గడం కష్టం అయింది అని, ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తాయి అని అనుష్క పేర్కొంది. ఒక్క మగాడు, సైజు జీరో ఈ రెండు చిత్రాల జోలికి అనుష్క అస్సలు వెళ్లకుండా ఉండాల్సింది.