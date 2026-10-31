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- Bigg Boss 10 Double Elimination: ఎలిమినేషన్లో ట్విస్ట్, రోహిత్ ఔట్.. బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఫస్ట్ టైమ్
Bigg Boss 10 Double Elimination: ఎలిమినేషన్లో ట్విస్ట్, రోహిత్ ఔట్.. బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఫస్ట్ టైమ్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్ నుంచి ఎనిమిదో వారం ఊహించని ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు జరగనటువంటిది జరిగింది. రోహిత్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. కానీ..
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 8వ వారం మొదటి ఎలిమినేషన్ సింగర్ ఝాన్సీ
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ 8వ వారంలో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ ట్విస్ట్ లు, టర్న్ లతో సాగుతుంది. శుక్రవారం సుధీర్ని ఎలిమినేట్ చేశారు. కానీ స్పెషల్ పవర్తో సేవ్ చేశారు. ఇప్పుడు వీకెండ్లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉందట. ఇప్పటికే సింగర్ ఝాన్సీ ఎలిమినేట్ అయినట్టు సమాచారం. ఆమెకి సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ వారం మొదటి ఎలిమినేషన్లో భాగంగా ఝాన్సీని ఎలిమినేట్ చేశారట. అయితే మరో ఎలిమినేషన్ ఉందని తెలుస్తోంది.
రోహిత్ ఎలిమినేట్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 8వ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉందని సమాచారం. అయితే మొదట స్వేతా నాయుడు ఎలిమినేట్ కాబోతుందని ప్రచారం జరిగింది. ఆమె సేవ్ అయ్యారు. కానీ మరో కంటెస్టెంట్ని ఎలిమినేట్ చేశారు. నాగార్జున హౌజ్ మేట్స్ ఓటింగ్తో మరో కంటెస్టెంట్ని ఎలిమినేట్ చేశారట. హౌజ్లో కొనసాగడానికి ఎవరు అనర్హులు అనే టాస్క్ ఇవ్వగా, కంటెస్టెంట్లు మెయిన్గా రోహిత్ని అనర్హుడిగా ప్రకటించారు. ఆయనకే ఎక్కువగా ఓట్లు వేశారట. ఈ నేపథ్యంలో రోహిత్ ని డబుల్ ఎలిమినేట్ చేసినట్టు సమాచారం.
బిగ్ బాస్ చరిత్రలో మొదటి సారి
కానీ బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు జరగనటువంటిది చోటు చేసుకుందట. ఈ వారం సెకండ్ ఎలిమినేట్ అయిన రోహిత్ని సీక్రెట్ రూమ్కి పంపించారట. ఆయన్ని ఎలిమినేట్ చేసి, చివర్లో ట్విస్ట్ ఇస్తూ సీక్రెట్ రూమ్కి పంపించారని సమాచారం. బిగ్ బాస్ తెలుగు తొమ్మిది సీజన్లలోనూ ఇది జరగలేదు. ఒక్క సీజన్లో ఒక్కరిని మాత్రమే సీక్రెట్కి పంపించేవారు. ఈ సీజన్లో షాలినిని ఇప్పటికే సీక్రెట్ రూమ్కి పంపించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ హౌజ్లోకి పంపించారు. ఆమె ఆటలో, యాటిట్యూడ్లో మార్పు రాలేదు. దీంతో అదే వారం ఎలిమినేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వారం కూడా సింగర్ ఝాన్సీతోపాటు రోహిత్ని ఎలిమినేట్ చేశారు. కాకపోతే అతన్ని ఇంటికి పంపించకుండా సీక్రెట్ రూమ్కి పంపించారట. మరో ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. ఇలా ఒకే సీజన్లో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లని సీక్రెట్ రూమ్కి పంపించడం ఇదే మొదటిసారి. అంతేకాదు బ్యాక్ టూ బ్యాక్ డబుల్ ఎలిమినేషన్ చేయడం కూడా ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. మరి రోహిత్ తానేంటో నిరూపించుకుంటాడా? షాలిని లాగే వెళ్లిపోతాడా అనేది చూడాలి.