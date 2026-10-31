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- Palak Tiwari Net Worth: స్టార్ హీరో కొడుకుతో బ్రేకప్.. శ్వేతా తివారీ కూతురు ఆస్తుల విలువెంతో తెలుసా?
Palak Tiwari Net Worth: స్టార్ హీరో కొడుకుతో బ్రేకప్.. శ్వేతా తివారీ కూతురు ఆస్తుల విలువెంతో తెలుసా?
ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్తో బ్రేకప్ వార్తలతో పలక్ తివారీ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. బాలీవుడ్ ఎంట్రీ నుంచి బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల వరకు ఆమె కెరీర్, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆస్తుల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
పలక్ తివారీ ఆస్తులు, కెరీర్, ఫ్యామిలీ
బాలీవుడ్ యంగ్ జనరేషన్లో పలక్ తివారీ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. టీవీ నటి శ్వేతా తివారీ కూతురిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైనా.. సినిమాలు, మ్యూజిక్ వీడియోలు, ఫ్యాషన్ బ్రాండ్స్తో తన మార్క్ క్రియేట్ చేసింది.
మూడేళ్లుగా ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్తో డేటింగ్ చేస్తున్న పలక్.. ఇప్పుడు అతనికి బ్రేకప్ చెప్పినట్లు వస్తున్న వార్తలతో మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. అక్టోబర్ 30, 2026న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం, ఇబ్రహీం ఈ బ్రేకప్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతోనే విడిపోయారని సమాచారం. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ నెల ప్రారంభంలో రణతంబోర్ ట్రిప్లో వీళ్లిద్దరూ కలిసి కనిపించారు.
బ్రేకప్పై పలక్ లేదా ఇబ్రహీం అధికారికంగా స్పందించకపోయినా, ఈ వార్తలతో ఆమె పర్సనల్ లైఫ్, ప్రొఫెషనల్ జర్నీ, ఆస్తులపై జనాల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
పలక్ తివారీ వయసు, ఫ్యామిలీ, ఎడ్యుకేషన్
పలక్ తివారీ అక్టోబర్ 8, 2000న మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జన్మించింది. అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆమె వయసు 26 ఏళ్లు. పాపులర్ టీవీ నటి శ్వేతా తివారీ, నటుడు రాజా చౌదరిల కూతురు ఈమె. తల్లిదండ్రులు విడిపోవడంతో పలక్ తన తల్లి దగ్గరే పెరిగింది.
చిన్నప్పటి నుంచే టీవీ సెట్లు, కెమెరాల మధ్య పెరగడంతో ఆమెకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ గురించి బాగా తెలుసు. ఆ తర్వాత యాక్టింగ్, డ్యాన్స్, ఫ్యాషన్ రంగాలపై ఆసక్తి పెంచుకున్న పలక్, ఇండస్ట్రీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
సినిమాలతో పాటు చదువులోనూ పలక్ ముందుంది. ముంబైలోని మిథిబాయి కాలేజీలో సైకాలజీ చదివిన పలక్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షల్లో ఆమె 83% మార్కులు సాధించినట్లు రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
ఆమె జీవితంలో తల్లి శ్వేతా తివారీ ప్రభావం చాలా ఉంది. తల్లికి టీవీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హోదా ఉన్నప్పటికీ, పలక్ తన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేకుండా తనకంటూ సొంత ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కష్టపడుతోంది.
పలక్ తివారీ కెరీర్, బాలీవుడ్ జర్నీ
2021లో పంజాబీ సింగర్ హార్డీ సంధుతో కలిసి చేసిన 'బిజిలీ బిజిలీ' మ్యూజిక్ వీడియోతో పలక్ కెరీర్ మలుపు తిరిగింది. ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడంతో యూత్లో ఆమెకు మంచి క్రేజ్ వచ్చింది.
ఈ మ్యూజిక్ వీడియో సక్సెస్తో ఆమెకు ఫ్యాషన్ క్యాంపెయిన్స్, బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్, యాక్టింగ్ ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి.
ఆ తర్వాత 2023లో సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'కిసీ కా భాయ్ కిసీ కీ జాన్'తో పలక్ బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీంతో మోడలింగ్ నుంచి మెయిన్ స్ట్రీమ్ హిందీ సినిమా వైపు ఆమె అడుగులు పడ్డాయి.
2025లో 'ది భూత్నీ' సినిమాలో నటించి తన యాక్టింగ్ పోర్ట్ఫోలియోను పెంచుకుంది. 'రోజీ: ది సాఫ్రాన్ చాప్టర్', 'క్విక్కీ' లాంటి ప్రాజెక్టులతో కూడా ఆమె పేరు వినిపించింది.
కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్పేస్లో కూడా పలక్ బిజీగా ఉంది. యాక్టింగ్, ఫ్యాషన్ అసైన్మెంట్స్, కమర్షియల్ యాడ్స్ చేస్తూ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎంచుకుంటోంది.
తన ఫ్యాషన్ ఛాయిస్, బ్యూటీ బ్రాండ్స్తో కూడా ఆమె అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈవెంట్లలో పాల్గొంటూ బిగ్ స్క్రీన్ బయట కూడా తనకంటూ ఓ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకుంది.
పలక్ తివారీ ఆస్తులు, ఆదాయ మార్గాలు, ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్తో బ్రేకప్
పలక్ తివారీ పాపులారిటీ పెరగడంతో ఆమె సంపాదనపై కూడా జనాల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఆమె తన ఆర్థిక వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించకపోయినా, పలక్ నెట్ వర్త్ సుమారు రూ. 3 కోట్ల నుంచి రూ. 5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని పలు రిపోర్ట్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే ఇది కేవలం అనధికారిక అంచనా మాత్రమే అని, ఆమె ఆస్తులపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదని గమనించాలి.
సినిమాలు, మ్యూజిక్ వీడియోలు, మోడలింగ్ ప్రాజెక్టులు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్స్ ద్వారా ఆమె ప్రధానంగా ఆదాయం సంపాదిస్తోంది. ఆమె క్రేజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కమర్షియల్ బ్రాండ్స్ ఆమెను అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. యూత్లో ఆమెకున్న ఫాలోయింగ్ వల్ల లైఫ్స్టైల్, బ్యూటీ బ్రాండ్స్కు ఆమె కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది.ఇదిలా ఉంటే, ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్తో బ్రేకప్ వార్తలతో ఆమె పర్సనల్ లైఫ్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
డేటింగ్ రూమర్స్
2022లో ముంబైలో వీళ్లిద్దరూ కలిసి కనిపించినప్పటి నుంచి డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. రెస్టారెంట్లు, పార్టీలు, వెకేషన్లలో వీరు తరచుగా కనిపించడంతో ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది. అయితే, తాము డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పలక్ గానీ, ఇబ్రహీం గానీ ఎప్పుడూ అఫీషియల్గా చెప్పలేదు. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పలక్ తనకు మంచి స్నేహితురాలు మాత్రమే అని ఇబ్రహీం చెప్పాడు. అక్టోబర్ 30న వచ్చిన హిందుస్థాన్ టైమ్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, మూడేళ్ల బంధం తర్వాత వీరు విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతోనే విడిపోయారని, కెరీర్పై ఫోకస్ పెట్టేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని సమాచారం. కొన్ని వారాల క్రితం రణతంబోర్ ట్రిప్లో వీరు కలిసి కనిపించి డేటింగ్ రూమర్స్కు తెరలేపగా, ఇప్పుడు ఏకంగా బ్రేకప్ వార్తలు రావడం గమనార్హం.