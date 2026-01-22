- Home
- Entertainment
- సర్జరీతో పాడైపోయిన పెదవులు, హీరోయిన్ పై దారుణంగా ట్రోలింగ్.. 9 నెలలు డిప్రెషన్ లో..
సర్జరీతో పాడైపోయిన పెదవులు, హీరోయిన్ పై దారుణంగా ట్రోలింగ్.. 9 నెలలు డిప్రెషన్ లో..
పెదవులపై కామెంట్స్తో షాకైన భూమి పడ్నేకర్, 'ది రాయల్స్' వెబ్ సిరీస్ తర్వాత మనసు విప్పి మాట్లాడింది. పెదవులపై వచ్చిన ట్రోల్స్కి షాకయ్యానని చెప్పింది. అసలు భూమి పడ్నేకర్ ఏం చెప్పిందో చూద్దాం.
నొప్పిని పంచుకున్న భూమి పడ్నేకర్
బాలీవుడ్ నటి భూమి పడ్నేకర్ 'ది రాయల్స్' వెబ్ సిరీస్లో కీలక పాత్రలో కనిపించింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైన ఈ సిరీస్ పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా భూమి పడ్నేకర్పై విమర్శలు, ట్రోల్స్ వచ్చాయి. 'ది రాయల్స్' తర్వాత సైలెంట్గా ఉన్న భూమి ఇప్పుడు తన బాధను పంచుకుంది.
పెదవులపై ట్రోల్
'ది రాయల్స్' సిరీస్ విడుదల తర్వాత నాపై చెడుగా కామెంట్స్ చేశారు. చాలామంది ట్రోల్ చేశారు. నా నటన, పెదవుల సర్జరీ గురించి విమర్శించారు. సర్జరీ తర్వాత పెదవులు పాడయ్యాయని ట్రోల్ చేశారు.
పెదవుల కామెంట్స్తో షాకైన భూమి
హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇంటర్వ్యూలో భూమి పడ్నేకర్ తన బాధను చెప్పుకుంది. పెదవులు, నటనపై కామెంట్స్, ట్రోల్స్ చూసి షాకయ్యాను. కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది. గత 9 నెలలుగా అన్నింటికీ దూరంగా ఉన్నానని భూమి చెప్పింది.
హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో కోర్సు
గత 9 నెలలుగా ట్రోలింగ్ నుంచి బయటపడటానికి చాలా ప్రయత్నించాను. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక కోర్సు చేశాను. నెమ్మదిగా ట్రోలింగ్ నుంచి బయటపడ్డాను. ఇప్పుడు తర్వాతి వెబ్ సిరీస్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాను అని చెప్పింది.
ప్రతిభ ఉందా
కొన్ని నెలలు నా ప్రతిభపై నాకే అనుమానం వచ్చింది. నేను నటించగలనా, నా పెదవులు అంత చెడ్డగా ఉన్నాయా అనిపించింది. సన్నిహితుల సహాయంతో కోలుకున్నానని భూమి పడ్నేకర్ చెప్పింది.