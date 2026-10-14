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- Jailer 2: జైలర్ 2 చూసే ముందు ఫస్ట్ పార్ట్లోని ఈ 5 ట్విస్టులు ఓసారి గుర్తు చేసుకోండి
Jailer 2: జైలర్ 2 చూసే ముందు ఫస్ట్ పార్ట్లోని ఈ 5 ట్విస్టులు ఓసారి గుర్తు చేసుకోండి
Jailer 2: జైలర్ 2 రిలీజ్ కు రెడీగా ఉంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తలైవా అభిమానులు వెయ్యి కళ్లతో ఈ మూవీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ ఈ సినిమా చూసే ముందు ఫస్ట్ పార్ట్లో జరిగిన ఈ 5 కీలక పరిణామాలను ఒక్కసారి గుర్తుచేసుకోండి.
జైలర్ ఫస్ట్ పార్ట్లోని 5 ట్విస్టులు
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'జైలర్ 2' అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ పార్ట్ సూపర్ హిట్ కావడంతో, రెండో భాగంలో ముత్తువేల్ పాండియన్ యాక్షన్ చూడటానికి అభిమానులు రెడీ అయిపోయారు.
2023లో వచ్చిన జైలర్ సినిమాలో రజనీ మాస్ ఎంట్రీ, అనిరుధ్ హుకుమ్ సాంగ్, మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ క్యామియోలు అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించాయి. జైలర్ 2 చూసే ముందు ఫస్ట్ పార్ట్లో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు గుర్తుచేసుకోవడం మంచిది.
రౌడీలను వణికించిన టైగర్!
జైలర్ సినిమాలో రజనీకాంత్ పోషించిన ముత్తువేల్ పాండియన్ క్యారెక్టర్ మొదట్లో ఒక సాధారణ కుటుంబ పెద్దగా కనిపిస్తుంది. భార్య, కొడుకు, కోడలు, మనవడితో ప్రశాంతంగా జీవించే అతనికి అంత భయంకరమైన గతం ఉంటుందని ఎవరూ ఊహించలేరు.
కానీ, ఒకప్పుడు జైలర్గా పనిచేసిన ముత్తువేల్ పాండియన్, పెద్ద పెద్ద క్రిమినల్స్ను తన కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నాడు. 'టైగర్' అనే పేరు వింటేనే రౌడీలు వణికిపోయేవారు.
పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన తన కొడుకు అర్జున్ కనిపించకుండా పోవడం, అతను చనిపోయాడనే వార్త రావడంతో ముత్తువేల్ పాండియన్ అసలు రూపం బయటపడుతుంది. కుటుంబం కోసం మళ్లీ పాత టైగర్గా మారి అతను చేసే విధ్వంసమే ఫస్ట్ పార్ట్ మెయిన్ స్టోరీ.
వర్మన్ సామ్రాజ్యాన్ని కూల్చేసిన ముత్తువేల్ పాండియన్!
జైలర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో రజనీకి సమానంగా పేరు తెచ్చుకున్న క్యారెక్టర్ వినాయకన్ నటించిన వర్మన్. పురాతన గుడి విగ్రహాలను స్మగ్లింగ్ చేసి విదేశాల్లో అమ్మే పెద్ద ముఠాకు వర్మన్ లీడర్. డబ్బు కోసం ఎవరినైనా చంపేసే అతని వల్ల ముత్తువేల్ పాండియన్ కుటుంబానికే ముప్పు వస్తుంది.
దీంతో వర్మన్పై పగ తీర్చుకోవాలని డిసైడ్ అయిన ముత్తువేల్ పాండియన్, అతని సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం కూల్చేస్తాడు. వర్మన్ మనుషులను ఒక్కొక్కరిగా మట్టుబెట్టి, అతని స్మగ్లింగ్ గ్యాంగ్ను నాశనం చేసే సీన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫ్యాన్స్కు మాస్ ట్రీట్ ఇచ్చాయి.
రజనీ కోసం రంగంలోకి దిగిన మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్!
జైలర్ సినిమాలో ఫ్యాన్స్ అస్సలు ఊహించని రెండు సర్ప్రైజ్లు మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ ఎంట్రీ. ముత్తువేల్ పాండియన్ పాత స్నేహితులుగా వచ్చే నరసింహ, మాథ్యూ సాధారణ వ్యక్తులు కారు. సొంతంగా పలుకుబడి, మనుషులు ఉన్న వీళ్లు ముత్తువేల్ పాండియన్ కోసం ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.
వర్మన్పై ముత్తువేల్ పాండియన్ చేసే పోరాటంలో వీరిద్దరి సాయం చాలా కీలకం. ముఖ్యంగా శివరాజ్కుమార్ మాస్ సీన్స్, మోహన్లాల్ స్టైలిష్ ఎంట్రీ థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్తో విజిల్స్ వేయించాయి. ఇప్పుడు జైలర్ 2లో కూడా ఈ ఇద్దరు హీరోలు మళ్లీ వస్తుండటంతో, ఈసారి ఎలాంటి విధ్వంసం ఉంటుందో అని అంచనాలు పెరిగాయి.
క్లైమాక్స్లో అదిరిపోయే ట్విస్ట్!
జైలర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫ్యాన్స్ను షాక్కు గురిచేసిన విషయం అర్జున్ అసలు రూపం బయటపడటం. నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకున్న తన కొడుకు, డబ్బు ఆశతో వర్మన్తో చేతులు కలిపాడని ముత్తువేల్ పాండియన్కు తెలుస్తుంది.
కొడుకు బతికే ఉన్నాడని సంతోషించినా, అతను చేసిన ద్రోహాన్ని ముత్తువేల్ పాండియన్ తట్టుకోలేకపోతాడు. అయినా కొడుకు మారడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తాడు. కానీ, అర్జున్ మారకపోగా తన తండ్రినే బెదిరిస్తాడు. చివరకు కొడుకు అని కూడా చూడకుండా అతన్ని కాల్చి చంపాలని ముత్తువేల్ పాండియన్ నిర్ణయించుకుంటాడు.
ఈ సీన్ జైలర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో అతిపెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. కుటుంబంపై ఎంత ప్రేమ ఉన్నా, ద్రోహాన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ క్షమించడు అని ముత్తువేల్ పాండియన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిరూపించింది.
వర్మన్ చెప్పిన ఆ మాట.. జైలర్ 2కి లీడ్ అవుతుందా?
ఫస్ట్ పార్ట్ ఎండింగ్లో వర్మన్ ఆటకు ముత్తువేల్ పాండియన్ చెక్ పెడతాడు. కానీ, వర్మన్ చేసిన నేరాల వెనుక ఇంకా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉందనే విషయం ఇక్కడ గమనించాలి. వర్మన్ను చంపేయడంతో అంతా అయిపోయిందా? లేక అతని వెనుక ఉన్న అతిపెద్ద మాఫియా ముఠాను ముత్తువేల్ పాండియన్ సెకండ్ పార్ట్లో ఢీకొట్టబోతున్నాడా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
ఫస్ట్ పార్ట్లో తన కుటుంబం కోసం రంగంలోకి దిగిన టైగర్, ఈసారి ఎవరి కోసం తుపాకీ పడతాడనేది ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తిని రేపుతోంది. అయితే, జైలర్ 2 కథ ఫస్ట్ పార్ట్లోని ఈ పాయింట్ చుట్టూనే తిరుగుతుందా లేదా అనేది ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు.