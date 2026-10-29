- Home
- Entertainment
- Nani Love Story: హీరో కాకముందే మొదలైన నాని ప్రేమకథ.. అంజనాతో క్రేజీ లవ్ స్టోరీ.. 14వ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ
Nani Love Story: హీరో కాకముందే మొదలైన నాని ప్రేమకథ.. అంజనాతో క్రేజీ లవ్ స్టోరీ.. 14వ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ
నేచురల్ యాక్టింగ్తో ఆకట్టుకునే టాలీవుడ్ హీరో నాని, తన భార్య అంజనా యెలవర్తితో 14 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్యూట్ కపుల్ అందమైన ప్రేమకథ ఎలా మొదలైందో తెలుసా?
నాని, అంజనాల క్యూట్ లవ్ స్టోరీ
నాని నటించిన 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. 'ఈగ', 'జెర్సీ', 'దసరా', 'హాయ్ నాన్న' లాంటి సినిమాలతో నాని తనకంటూ ప్రత్యేకమైన అభిమానులను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అయితే, ఆయన పెద్ద స్టార్ కాకముందే పర్సనల్ లైఫ్లో లవ్ స్టోరీ మొదలైంది. ఇప్పుడు భార్యతో కలిసి 14 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేస్తున్నారు. పెళ్లిరోజు సందర్భంగా నాని తన భార్యతో ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి ఓ హార్ట్ టచింగ్ పోస్ట్ పెట్టారు.
యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్లో నాని
భార్యతో తనకున్న బంధాన్ని 'బ్లాక్బస్టర్ ఫ్యామిలీ లవ్ స్టోరీ'గా నాని అభివర్ణించారు. వీరు తమ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవడానికి తంటాలు పడుతున్న తన కెరీర్ ప్రారంభ రోజులను ఈ స్పెషల్ పోస్ట్ మరోసారి గుర్తు చేసింది. అప్పట్లో తన కెరీర్ ఏ స్థాయికి వెళ్తుందనే దానిపై నానికి కూడా ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు.
హీరో కాకముందే పుట్టిన ప్రేమ
విశాఖపట్నంలో ఓ కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిన అంజనాతో నానికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో నాని రేడియో జాకీగా పనిచేస్తున్నారు. అప్పటికి ఆయన ఇండస్ట్రీలో స్టార్ కాలేదు. మొదట స్నేహితులుగా ఉన్న వీరిద్దరి మధ్య మెల్లగా ప్రేమ చిగురించింది.
5 ఏళ్ల ప్రేమ, 14 ఏళ్ల పెళ్లి బంధం
పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు ఈ జంట ఐదేళ్ల పాటు ప్రేమించుకున్నారు. చివరగా 2012 అక్టోబర్ 27న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టడంతో పెళ్లిపై తనకు కాస్త భయం ఉండేదని నాని గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అంజనా విద్యావంతుల కుటుంబం నుంచి రావడంతో, తన వృత్తిని ఆమె ఫ్యామిలీ అంగీకరిస్తుందో లేదో అని నాని టెన్షన్ పడ్డారు. కానీ, కాలక్రమంలో వీరి ప్రేమకథ సక్సెస్ అయింది.
బ్లాక్బస్టర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్
పెళ్లై 14 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నాని, అంజనాతో ఉన్న కొన్ని ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. 'ఈ బ్లాక్బస్టర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్/లవ్ స్టోరీకి 14 ఏళ్లు' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ సింపుల్ మెసేజ్లో ఇన్నేళ్లుగా వారు కలిసి పంచుకున్న సంతోషం, ప్రేమ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నాని యాక్టింగ్ కెరీర్ ప్రారంభ రోజులకు సంబంధించిన కొన్ని జ్ఞాపకాలను అంజనా కూడా షేర్ చేసుకున్నారు.
మొదటి సినిమాకు థియేటర్లే దొరకలేదు
'ది ప్యారడైజ్' సినిమా విడుదలైన సందర్భంగా అంజనా ఓ ఆసక్తికరమైన సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒకసారి కాలేజీకి బంక్ కొట్టి నాని సినిమా చూడటానికి వెళ్లారట. కానీ, థియేటర్కి వెళ్లేసరికి ఆ సినిమాకు మార్నింగ్ షో లేదని తెలిసింది. నాని కెరీర్లో ఎదురైన సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్స్ను దగ్గరుండి చూసిన అంజనా, ఆయన ప్రతి సినిమాను తన 'బిడ్డ'లా భావిస్తానని చెప్పారు.
ఇప్పుడు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో
నాని తన కెరీర్ను రేడియో జాకీగా ప్రారంభించారు. ఈరోజు ఆయన తెలుగు చిత్రసీమలో అగ్ర హీరోలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఆయన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో విజయాలు, సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. ప్రస్తుతం నాని నటించిన 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది.