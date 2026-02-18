- Home
నటుడు ప్రభాకర్ కొడుకు చంద్రహాస్ ఇటీవల `బరాబర్ ప్రేమిస్తా` అనే చిత్రంతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. ఈ మూవీని ఆడియెన్స్ పట్టించుకోలేదు. మరి దీనికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయి? ఎంత పోయింది? అనేది చూస్తే.
యాటిట్యూడ్ స్టార్గా పేరుతెచ్చుకున్న చంద్రహాస్
చంద్రహాస్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ప్రారంభం నుంచే యాటిట్యూడ్ స్టార్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. మీడియాకి ఫోటోలు ఇచ్చే విషయంలోనే యాటిట్యూడ్ చూపించాడు. దీంతో దారుణంగా ట్రోల్కి గురయ్యాడు. ఆ తర్వాత దాన్నే తన ఇంటిపేరుగా మార్చుకున్నాడు. పబ్లిసిటీ పరంగా కలిసి వస్తుందని భావించి కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. `రాంనగర్ బన్నీ` చిత్రంతో హీరోగా పరిచయం అయిన ఆయన పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. కొంత గ్యాప్తో ఇప్పుడు `బరాబర్ ప్రేమిస్తా` అనే చిత్రంలో నటించాడు. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మేఘనా ముఖర్జీ హీరోయిన్గా నటించింది. మురళీధర్ గౌడ్, అభయ్ నవీన్, లక్ష్మణ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ ఈ మూవీని నిర్మించారు.
`బరాబర్ ప్రేమిస్తా` మూవీని పట్టించుకునే వారే లేరు
రెండు వారాల క్రితం ఈ మూవీ విడుదలయ్యింది. ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మూవీని ఆడియెన్స్ పట్టించుకోలేదు. ఆయన చేసిన వివాదమే అందుకు కారణం. `గుంజి గుంజి` అంటూ ఓ ప్రమోషనల్ సాంగ్ ఆలపించాడు చంద్రహాస్. అందులో కొన్ని వల్గర్ పదాలను ఉపయోగించాడు. దీంతో ట్రోల్ కి గురయ్యారు. దారుణంగా విమర్శలు ఫేస్ చేశాడు. దీనికితోడు నెటిజన్లపై కూడా ఆయన ఫైర్ అయ్యాడు. ఇదంతా సినిమాపై గట్టి ప్రభావం పడింది. దీంతో ఎవరూ సినిమాని పట్టించుకోలేదు. వివాదం ప్లస్ అవుతుందనుకున్నారు, కానీ అది రివర్స్ అయి, మైనస్ అయ్యింది.
బరాబర్ ప్రేమిస్తా టోటల్ కలెక్షన్లు
దీంతో `బరాబర్ ప్రేమిస్తా` మూవీకి ఆశించిన స్థాయిలో రెస్పాన్స్ రాలేదు. నిజానికి ఓ మోస్తారుగా ఆడాల్సిన మూవీ. కానీ చంద్రహాస్ అండ్ టీమ్ చేసిన అతి గట్టిగా దెబ్బకొట్టింది. ఇక ఈ మూవీ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయ్యింది. థియేట్రికల్గా ఎత్తేశారు. మరి దీనికి ఎంత పెట్టారు? ఎంత వచ్చిందనేది చూస్తే. సినిమాకి నాలుగు కోట్లు అయ్యిందన్నారు. కానీ రెండు కోట్లలోనే తీశారట. పబ్లిసిటీ వగైరా మూడు కోట్ల వరకు వెళ్లిందని సమాచారం. మరి ఈ చిత్రానికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయంటే టోటల్గా సుమారు రూ.82లక్షలు వచ్చాయని సాక్నిల్క్ సైట్ వెల్లడించింది. ఇండియా నెట్ రూ.70లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. షేర్ పరంగా చూస్తే మాత్రం రూ.30-40కోట్ల వరకే ఉంటుందని సమాచారం.
బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీకి వడ్డీ డబ్బులు కూడా రాలేదా?
అంటే దారుణమైన కలెక్షన్లుగా చెప్పొచ్చు. ఇవి కనీసం వడ్డీలకు కూడా సరిపోవు. ఫైనల్గా చూస్తే ఈ మూవీపై నిర్మాతలకు మొత్తం పోయినట్టే అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఓటీటీ రూపంలో కలిసివస్తుందని భావించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఓటీటీ డీల్ కూడా కాలేదు. దీంతో అటు వైపు నుంచి కూడా మైనస్సే. ఇది టోటల్ లాస్గానే భావిస్తున్నారు ట్రేడ్ పండితులు. అదే సమయంలో సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేయకూడదో ఈ మూవీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నిలుస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉండకూడదు, ఎలా ఉండాలనేదానికి నిదర్శనంగా ఇది నిలుస్తుందని చెప్పొచ్చు.