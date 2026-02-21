- Home
- Entertainment
- Box Office Clash: యష్ టాక్సిక్ దెబ్బకు రణ్వీర్ 'ధురంధర్ 2' ఢమాల్, 24 గంటల్లోనే సీన్ రివర్స్
Box Office Clash: యష్ టాక్సిక్ దెబ్బకు రణ్వీర్ 'ధురంధర్ 2' ఢమాల్, 24 గంటల్లోనే సీన్ రివర్స్
19 మార్చి 2016న ఈద్ సందర్భంగా రెండు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్య పోటీపై పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. ఒకటి రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2', రెండోది యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్'.
ట్రెండింగ్ లో యష్ టాక్సిక్..
యష్ హీరోగా.. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న పీరియడ్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా 'Toxic : A Fairytale For Grown-Ups'. దీని అఫీషియల్ టీజర్ను శుక్రవారం ఉదయం రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్కు యూట్యూబ్లో 24 గంటల్లోనే 21.93 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇందులో ఉన్న రక్తపాతం, హింసాత్మక సన్నివేశాలపై తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇది #1లో ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనికి 3.98 లక్షలకు పైగా లైక్స్ కూడా వచ్చాయి.
ధురంధర్ 2' టీజర్ను వెనక్కి నెట్టిన యష్..
'టాక్సిక్' టీజర్.. 'ధురంధర్ 2' టీజర్ను వెనక్కి నెట్టేసింది. రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' టీజర్ను రెండు వారాల క్రితం రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటివరకు దీనికి 15 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. 4.53 లక్షల లైక్స్ కూడా దక్కాయి. ఇది యూట్యూబ్లో #2 స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. 24 గంటల లెక్కల ప్రకారం చూస్తే, 'ధురంధర్ 2' కన్నా 'టాక్సిక్' 46% ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించింది. ఈ రెండు సినిమాల హిందీ వెర్షన్ వ్యూస్ను మాత్రమే పోల్చినట్లు గమనించాలి.
ఇది మొదటిసారి కాదు...
'టాక్సిక్' ఆధిక్యం చూపించడం ఇది మొదటిసారి కాదు. BookMyShowలో కూడా యష్, నయనతార నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమాకు 4.01 లక్షలకు పైగా ఇంట్రెస్ట్లు వచ్చాయి. అదే సమయంలో, రణ్వీర్ సింగ్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి స్టార్స్ ఉన్న 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'కు కేవలం 1.45 లక్షల ఇంట్రెస్ట్లు మాత్రమే వచ్చాయి.
అందరి దృష్టి ఆ రెండు సినిమాలపైనే..
'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాను హిందీ, మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ సినిమా మొదటి భాగం కేవలం హిందీలోనే పెద్ద విజయం సాధించింది. అందుకే ఈసారి అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి 'ధురంధర్ 2', 'టాక్సిక్' ట్రైలర్లపైనే ఉంది. ఈ పెద్ద పోటీలో ఎవరు గెలుస్తారో ట్రైలర్లే తేలుస్తాయి. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ట్రైలర్ మార్చి 5న రావచ్చు. అయితే, 'టాక్సిక్' ట్రైలర్పై ఇంకా ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు.
Dhurandhar 2 Vs Toxic स्टार कास्ट
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ధురంధర్ 2'లో రణ్వీర్ సింగ్, అర్జున్ రాంపాల్తో పాటు సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్ వంటి నటులు కనిపించనున్నారు. మరోవైపు, 'టాక్సిక్'లో యష్, నయనతారతో పాటు తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, కియారా అద్వానీ, టోవినో థామస్ వంటి నటులు కూడా పనిచేశారు.