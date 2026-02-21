- Home
ఉదయ్ కిరణ్ ఆమెని పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు, అందుకే ఆస్తులు దక్కలేదు అంటూ నటి వ్యాఖ్యలు
దివంగత నటుడు ఉదయ్ కిరణ్ తో నటి సుధాకి మంచి అనుబంధం ఉంది. ఉదయ్ కిరణ్ సినిమాల్లో ఆమె నటించారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఉదయ్ కిరణ్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఉదయ్ కిరణ్
ఉదయ్ కిరణ్ జీవితం విషాదంగా ముగిసింది. ఉదయ్ కిరణ్ 2014లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. ఉదయ్ కిరణ్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడంపై ఎన్నో రూమర్స్ ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఉదయ్ కిరణ్ నటించిన మనసంతా నువ్వే, శ్రీరామ్, నీ స్నేహం ఇలా చాలా చిత్రాల్లో నటి సుధ నటించారు. సుధా, ఉదయ్ కిరణ్ మధ్య తల్లి కొడుకుల బంధం ఏర్పడింది.
నటి సుధ కామెంట్స్
ఒక దశలో ఉదయ్ కిరణ్ ని నటి సుధ దత్తత తీసుకోవాలని కూడా చూశారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టారు. నటి సుధ మాట్లాడుతూ ఉదయ్ కిరణ్ ఆత్మ హత్య చేసుకోవడానికి కొన్ని రోజుల ముందు చాలా బాధపడ్డాడని, తన దగ్గర కూర్చుని ఏడ్చాడని సుధ తెలిపారు.
ఉదయ్ కిరణ్ పై నమ్మకం
నా ఆస్తులు చాలా పోయాయి. ఉదయ్ కిరణ్ ని నా సొంత బిడ్డ అనుకున్నా. ఉదయ్ కిరణ్ ఉండి ఉంటే నా ఆస్తులు నాకు దక్కేవి. మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నడిసముద్రంలో చిక్కుకుపోయినట్లు అనిపిస్తున్నాయి. ఆ సమయంలో ఏదైనా ఆసరా దొరికితే దానిని పట్టుకుని ఒడ్డుకు వెళ్లొచ్చు అనే నమ్మకం ఉంటుంది. అలాంటి నమ్మకం నాకు ఉదయ్ కిరణ్ పై ఉండేది అని సుధ అన్నారు.
ఉదయ్ కిరణ్ పెళ్లి
ఉదయ్ కిరణ్ పెళ్ళికి కూడా నేను వెళ్ళలేదు. నన్ను ఇన్వైట్ చేశాడు. అయినా వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే ఆ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు. ఉదయ్ కిరణ్ కి ఆ అమ్మాయి సెట్ కాదు అని తనకు ముందే అనిపించింది అని సుధ అన్నారు. ఏదో తేడాగా జరుగుతోంది అని అప్పుడే అనుకున్నట్లు సుధా తెలిపారు.
ఉదయ్ కిరణ్ పై రూమర్స్
ఉదయ్ కిరణ్ 2012లో విశిత కిరణ్ అనే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు. అంతకు ముందు ఉదయ్ కిరణ్ పెళ్లి విషయంలో చాలా చర్చ జరిగింది. ఉదయ్ కిరణ్ ఓ స్టార్ సెలెబ్రిటీ కుమార్తెని వివాహం చేసుకోవాల్సింది అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది జరగలేదు.