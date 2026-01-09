పెళ్లైన మూడు నెలలకే తల్లి కాబోతున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్..?
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అవికా గోర్ గతడేది సెప్టెంబర్ లో తాను ప్రేమించిన మిలింద్ ని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం జరిగి మూడు నెలలు కావస్తుండగా.. తాజాగా ఆమె గర్భం దాల్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
Avika Gor
అవికా గోర్.. తెలుగు తెరకు పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేని పేరు. బాలికా వధు అనే సీరియల్ తో చిన్నతనంలో తన కెరీర్ ని మొదలుపెట్టిన ఆమె తర్వాత తెలుగులో ఉయ్యాల-జంపాల మూవీతో హీరోయిన్ గా మారింది. ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో.. వరసగా సినిమా అవకాశాలు అందుకున్నారు. కానీ..స్టార్ హీరోయిన్ స్టాయికి మాత్రం చేరుకోలేకపోయింది.
గతేడాది వివాహం..
కాగా, అవికా గోర్.. నటుడు మిలింద్ చంద్వానీ తో చాలా కాలంగా ప్రేమలో ఉంది. గతేడాది ఈ జంట పెళ్లి బంధంతో ఏకమైంది. వీరి వివాహం జరిగి మూడు నెలలు కావస్తోంది. అయితే.. రీసెంట్ గా తన సోషల్ మీడియాలో అవికా ఓ పోస్టు పెట్టారు. 2026లో తమ జీవితంలోకి ఏదో గొప్పది జరగబోతోంది అనే అర్థం వచ్చేలా ఆమె పోస్టు చేశారు. అది చూసిన నెటిజన్లు.. అవికా తల్లి కాబోతోందని నిర్థారించుకున్నారు. దీంతో.. సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం తెగ వైరల్ అయ్యింది. అవికా గోర్ తల్లి కాబోతోందని.. మీడియాలో కూడా వార్తలు వచ్చాయి.
ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలపై అవికా క్లారిటీ..
ఈ నేపథ్యంలో.. ఈ విషయంపై తాజాగా అవికా గోర్ స్పందించారు. ఆ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆమె నిర్థారించారు. ఈ వార్త వినగానే..తనకు ఎలాంటి కోపం రాలేదని.. తాను, మిలింద్ చంద్వానీ వెంటనే నవ్వుకున్నాం అని అవికా చెప్పడం విశేషం. "ఈ వార్తలు నిజం కాదు, ఈ వార్త నాకు కూడా కొత్తే. ఇది నాకు కోపం తెప్పించలేదు. నిజానికి, ఇంత నమ్మకంతో ఇలాంటి వార్తలు వ్యాపింపజేయడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది.ఆ వార్తలు చూడగానే నేను, మిలింద్ దీనిపై గట్టిగా నవ్వుకున్నాము." అని అవికా చెప్పారు.
అవికా గోర్ తెలుగులో ఉయ్యాల జంపాలతో తన కెరీర్ ని మొదలుపెట్టగా, తర్వాత వరసగా సినిమా చూపిస్తమావా, ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా, 10క్లాస్ డైరీస్,థాంక్యూ, బ్రో , లక్ష్మీరావే మా ఇంటికి, రాజుగారి గది, పాప్ కార్న్ లాంటి సినిమాల్లో నటించారు.