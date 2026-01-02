- Home
- Anushka Shetty: అతను 'ఐ లవ్ యూ' అనగానే ఓకే అన్నా.. అనుష్క శెట్టి లవ్ స్టోరీ గురించి తెలుసా ?
తెలుగు సినిమాల్లోనే కాదు, ఇండియా మొత్తం అనుష్క శెట్టికి బోలెడంత మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అరుంధతి సినిమా తర్వాత స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోయింది. చాలా లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల్లో నటించి బాక్సాఫీస్ క్వీన్గా పేరు తెచ్చుకుంది.
అనుష్క శెట్టి సినిమాలు
మంగళూరు బ్యూటీ, స్వీటీ అనుష్క శెట్టి మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచింది. తన మొదటి ప్రేమ గురించి చెప్పి సిగ్గుపడింది. అరుంధతి, సింగం, బాహుబలి లాంటి ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించి, తన నటనతో కోట్లాది అభిమానుల్ని సంపాదించుకుంది.
అరుంధతి సినిమా
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు, భారతదేశవ్యాప్తంగా నటి అనుష్క శెట్టికి చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా, అరుంధతి సినిమా తర్వాత అనుష్క కేవలం నటిగా కాకుండా, స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందింది.
హీరోల రేంజ్లో స్టార్డమ్
అనుష్క శెట్టి ఎన్నో మహిళా ప్రాధాన్య చిత్రాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకుంది, బాక్సాఫీస్ క్వీన్గా నిలిచింది. అరుంధతి తర్వాత 'సైజ్ జీరో' సినిమాలో నటించి, హీరోల రేంజ్లో స్టార్డమ్ సంపాదించుకుంది.
'సైజ్ జీరో' సినిమా కోసం
స్లిమ్ అండ్ ఫిట్గా ఉన్న అనుష్క, 'సైజ్ జీరో' సినిమా కోసం సహజంగా బరువు పెరగటం అప్పట్లో పెద్ద వార్త అయ్యింది. బరువు తగ్గడం కష్టం కావడంతో, సినిమా అవకాశాలు రావట్లేదని టాక్ వినిపించింది.
44 ఏళ్ల వయసు
అయితే, అనుష్కకు సినిమాలు తగ్గడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, ఆమెకు ఇప్పుడు 44 ఏళ్ల వయసు. మునుపటిలా గ్లామర్ పాత్రలు చేయడం సాధ్యం కాదు.
అనుష్కకు 43 ఏళ్లు వచ్చినా ఇంకా..
నటి అనుష్కకు 44 ఏళ్లు వచ్చినా ఇంకా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదని చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. పెళ్లి అనేది చాలా వ్యక్తిగత విషయం అని చెప్పినా చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు.
అనుష్క, ప్రభాస్ పై రూమర్స్
అనుష్కకు వయసైపోయింది, ఇంకా పెళ్లి కాలేదనే మాటలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. నటుడు ప్రభాస్, అనుష్క ప్రేమించుకుంటున్నారని చాలామంది ఊహించుకుంటున్నారు.
గాసిప్స్ ఆగలేదు
కానీ, మేమిద్దరం స్నేహితులం మాత్రమేనని, ప్రేమ లేదని వాళ్లిద్దరూ స్పష్టంగా చెప్పారు. అయినా గాసిప్స్ ఆగలేదు. ఇప్పుడు అనుష్క తన పాత ప్రేమకథను బయటపెట్టింది. 'నేను 6వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక అబ్బాయి నా దగ్గరికి వచ్చి 'ఐ లవ్ యూ' అన్నాడు.
'ఐ లవ్ యూ' అంటే ఏంటో తెలియదు
ఆ సమయంలో 'ఐ లవ్ యూ' అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు. అందుకే 'ఓకే, సరే' అన్నాను. అది ఇప్పటికీ నా జీవితంలో ఒక అందమైన జ్ఞాపకం' అని అనుష్క ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది.
యోగా టీచర్
నటి కాకముందు అనుష్క యోగా టీచర్. ముంబైలో క్లాసులు చెప్పేది. తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి స్టార్ అయ్యింది. రజినీకాంత్, విజయ్, సూర్య లాంటి స్టార్స్తో హిట్స్ కొట్టింది. బాహుబలితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయ్యింది.
'సూపర్' సినిమాతో ..
దక్షిణాదిలో టాప్ హీరోయిన్గా ఎదిగిన అనుష్క, 'సూపర్' సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి వచ్చింది. తర్వాత 'అరుంధతి'తో సంచలనం సృష్టించింది. ఆ విజయంతో ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చాయి. ఇటీవల ఆమె నటించిన 'మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి' పర్వాలేదనిపించింది. 'ఘాటి' ఫ్లాప్ అయింది.
డేటింగ్ చేయట్లేదు
'నేను ఏ క్రికెటర్తో డేటింగ్ చేయట్లేదు. ఇలాంటి పుకార్లు రాసే ముందు నిజానిజాలు తెలుసుకోండి' అని అనుష్క చెప్పింది. 'నా పెళ్లి విషయం మా అమ్మానాన్నలకు వదిలేశాను. వాళ్లు చూసిన అబ్బాయినే చేసుకుంటాను' అని స్పష్టం చేసింది.